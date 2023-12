Video/ Picerno Casertana (0-0) gol e highlights: Merelli evita il peggio! (Serie C, 8 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PICERNO CASERTANA: LA SINTESI

Allo Stadio Donato Curcio le squadre di Picerno e Casertana si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le cose sembrano mettersi da subito in salita per i padroni di casa allenati da mister Longo perdendo prematuramente Novella, sostituito da Guerra a causa di un infortunio. I minuti scorrono sul cronometro ed i Melandrini insistono fallendo un’opportunità di testa con Gilli al 20′ e collezionando un tris di occasioni mancate con Santarcangelo al 22′, al 42′ ed anche nel recupero al 45’+3′, venendo ben contrastato da Venturi tra i pali.

Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza e la Leonessa viene fermata bene dalla retroguardia avversaria al 57′ sulla ripartenza di Murano ed Esposito così come sul fronte opposto Merelli non si lascia sorprendere dal debole tiro-cross di Montalto al 60′. Nell’ultima parte dell’incontro gli ospiti guidati dal tecnico Cangelosi sollecitano Merelli alla parata sullo spunto provato da Curcio all’83’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Niccolò Turrini, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente De Ciancio, Pittaresi e De Cristofaro da un lato, Sciacca, Paglino, Montalto e Celiento dall’altro. Il punto conquistato in questo diciassettesimo turno di campionato permete al Picerno di salire a quota 33 ed alla Casertana di portarsi a 31 punti nella classifica del girone C della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PICERNO CASERTANA: IL TABELLINO

Picerno-Casertana 0 a 0

PICERNO (4-2-3-1) – Merelli; Novella, Gilli, Allegretto, Pagliai; De Cristofaro, De Ciancio; Vitali, Santarcangelo, E. Esposito; Murano. A disposizione: Summa, A. Esposito, Pitarresi, Ceccarelli, Maiorino, Ciko, Biasiol, Guerra, Savarese, Graziani. Allenatore: Emilio Longo.

CASERTANA (4-3-3) – Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Toscano, Proietti, Paglino; Curcio, Montalto, Tavernelli. A disposizione: Marfella, Ploskonos, Matese, Galletta, Del Prete, Taurino, Turchetta, Cadili. Allenatore: Vincenzo Cangelosi.

Arbitro: Niccolò Turrini (sezione di Firenze).

Ammoniti: 10′ De Ciancio(P); 46′ Sciacca(C); 51′ Paglino(C); 72′ Pittaresi(P); 85′ De Cristofaro(P); 85′ Montalto(C); 85′ Celiento(C).

