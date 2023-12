DIRETTA/ Picerno Casertana video streaming tv: lucani mai vittoriosi finora (Serie C, 8 dicembre 2023)

DIRETTA PICERNO CASERTANA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Picerno Casertana evidenza di squadra che nel corso della propria storia si sono affrontate solamente in tre occasioni. La prima sfida è quella valevole per il primo turno di coppa Italia giocata il 28 luglio del 2018, terminata con il risultato di 2-0 in favore della formazione campana. Ad andare in rete in due occasioni attaccante Luis Alfageme che risulta tutt’oggi il miglior marcatore all’interno di questa sfida. In campionato Le due squadre si sono affrontate nella stagione 2019/2020. Gara di andata giocato il 22 settembre 2019 con il pareggio con il risultato di 1-1.

Sfida di ritorno terminata con lo stesso risultato ma campo opposto, giocata il 2 febbraio 2020. Ad andare in colle in queste due sfide Santaniello e Kosovan per il Picerno; Tascone e Castaldo per la formazione campana. L’ago della bilancia pende dalle parti dei campani che hanno ottenuto un successo e due pareggi con i lucani che non sono mai usciti con l’intera posta in palio da questa sfida. A distanza di quasi quattro anni le due formazioni si affrontano quest’oggi 9 dicembre con il fischio 18:30. (Marco Genduso)

PICERNO CASERTANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Picerno Casertana sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Picerno Casertana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Picerno Casertana, in diretta venerdì 8 dicembre 2023 alle ore 17.00 presso lo stadio Donato Curcio di Picerno, sarà una sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C. Il Picerno si trova attualmente al secondo posto nel Girone C di Serie C, con 32 punti conquistati in sedici giornate. La squadra guidata da Emilio Longo sta vivendo una stagione straordinaria, trovandosi in corsa per una promozione in Serie B che sarebbe un autentico miracolo sportivo. Dopo aver raggiunto il primo turno dei play off promozione nella scorsa stagione, il Picerno ha scalato la classifica nelle ultime settimane grazie a sei vittorie consecutive in campionato. La squadra rossoblù non subisce sconfitte dal match dell’8 ottobre contro il Crotone, accumulando tre pareggi e sei vittorie, per un totale di nove risultati utili consecutivi, con una vittoria in casa dell’Audace Cerignola nell’ultimo impegno.

La Casertana occupa attualmente il terzo posto nel Girone C di Serie C, con 30 punti conquistati nelle prime sedici giornate. La squadra guidata da mister Vincenzo Cangelosi sta mostrando un ottimo rendimento e sembra essersi adattata rapidamente al nuovo campionato dopo la promozione dalla Serie D ottenuta nella scorsa stagione. Sebbene abbiano iniziato lentamente con soli 4 punti nelle prime cinque giornate, i rossoblù hanno registrato una straordinaria striscia positiva con sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto partite. Questa serie positiva ha permesso alla Casertana di risalire la classifica, seguendo da vicino il Picerno e avvicinandosi alla capolista Juve Stabia, vincendo anche l’ultima sfida interna contro il Foggia.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO CASERTANA

Le probabili formazioni della diretta Picerno Casertana, match che andrà in scena allo stadio Donato Curcio di Picerno. Per il Picerno, Emilio Longo schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Merelli; De Cristofaro, Allegretto, Gilli, Novella; De Ciancio, Gallo; Esposito, Santarcangelo, Vitali; Murano. Risponderà la Casertana allenata da Vincenzo Cangelosi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Toscano, Proietti, Matese; Tavernelli, Montalto, Curcio.

PICERNO CASERTANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Picerno Casertana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Picerno con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Casertana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.

