Video/ Picerno Foggia (2-0) gol e highlights: la decidono De Cristofaro e Santarcangelo (29 ottobre 2023)

Il Picerno supera il Foggia di Cudini grazie alla reti siglate da De Cristofaro e Santarcangelo. Queste le fasi salienti della gara. De Cristofaro ci prova al volo, Nobile copre bene il palo e respinge. Murano ci prova di testa da angolo, palla oltre la traversa. Marino e Garcia vengono ammonito rispettivamente per i falli su De Cristofaro e Carillo. Murano crossa, la sfera è facile preda di Nobile. Peralta al volo, grandissima la parata di Summa. Rizzo ci prova, ancora reattivo Summa. Termina a reti bianche la prima frazione di gara.

De Cristofaro! La sblocca il Picerno! Albadoro serve Murano, dalla linea di fondo la mette in mezzo, De Cristofaro ci arriva e trova il tocco vincente. Tonin parte in contropiede, sbaglia la scelta, invece di calciare prova a servire Gilli. Pagliai calcia, conclusione insidiosa che trova un compagno di squadra! Santarcangelo! La chiude il Picerno! Pagliai in mezzo per Santarcangelo che di testa non sbaglia!

Marcatori: 56′ De Cristofaro (P), 85′ Santarcangelo (P)

Picerno (4-2-3-1): Summa; Garcia, Allegretto, Gilli, Novella (46′ Pagliai); De Ciancio (79′ Ciko), Gallo; De Cristofaro (85′ Pitarresi), Albadoro (79′ Graziani), E. Esposito (85′ Santarcangelo); Murano. A disposizione: Merelli, A. Esposito; Ceccarelli, Biasiol, Savarese, Diop, Vitali. Allenatore: Emilio Longo.

Foggia (3-4-1-2): Nobile; Salines, Carillo (46′ Riccardi), Rizzo (90′ Embalo); Garattoni, Odjer, Marino (71′ Martini), Vezzoni (46′ Antonacci); Schenetti (71′ Vacca); Peralta, Tonin. A disposizione: De Simone, Dalmasso; Beretta, Fiorini, Papazov, Rossi, Idrissou, Tounkara. Allenatore: Mirko Cudini.

Ammoniti: 20′ Marino (F), 28′ Garcia (P), 35′ Albadoro (P), 36′ E. Esposito (P), 73′ Salines (F), 90′ Garattoni (F)

