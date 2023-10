Diretta Picerno Foggia/ Risultato live, streaming video tv: altro pareggio? (Serie C, 29 ottobre 2023)

DIRETTA PICERNO FOGGIA, PARTITA INTERESSANTE ALLE PORTE

La diretta Picerno Foggia, in programma domenica 29 ottobre 2023 alle ore 18:30, vede due squadre reduci da un pareggio nell’ultimo turno di campionato. I rossoblu per la precisione arrivano da ben tre pareggi di fila ovvero il 2-2 a Benevento, l’1-1 in casa con il Messina e a Monopoli nella trasferta pugliese. L’ultima vittoria in campionato è datata 25 settembre ed è stata il 3-1 in casa della Turris.

Il Foggia è stato impegnato nel recente turno col Benevento, pareggio per 0-0, risultato che quantomeno è servito a rialzare la china dopo il ko incassato a Crotone per 2-1. Prima però erano arrivate le vittorie con Brindisi e Sorrento rispettivamente per 2-0 e 5-0. Fino a questo punto i Satanelli hanno conquistato 16 punti in 10 partite.

PICERNO FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Picerno Foggia sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Picerno Foggia sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

PICERNO FOGGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Picerno Foggia vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Merelli, difesa a quattro con Savarese, Biasiol, Gilli e Guerra. In mediana Pitaressi e Ciko con Esposito-Graziani-Vitali sulla trequarti e Murano unica punta.

Il Foggia risponde col 3-4-1-2 con Nobile tra i pali, terzetto arretrato Salines, Carillo e Rizzo. A centrocampo Garrattoni, Di Noia, Marino e Vezzoni che supporteranno li trequartista Schenetti, Due punte in avanti con Tonin e Beretta.

PICERNO FOGGIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dalle scommesse di Picerno Foggia danno per favorita la squadra di casa a 2.40. Sempre secondo sisal, il valore della X è 3.15 mentre il 2 fisso vale 2.75.

L’Over 2.5 supera di poco la quota da raddoppio (2.10) mentre l’Under lo troviamo a 1.65. Ultimo capitolo sul segno Gol a 1.81, più basso del No Gol a 1.87.

