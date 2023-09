Video/ Picerno Giugliano (4-0) gol e highlights: poker rossonero (Serie C, 21 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PICERNO GIUGLIANO (4-0): LA PARTITA

Il Picerno vince e convince sotto agli occhi del proprio pubblico, conquistando 3 punti importantissimi al termine di questa gara valida per la quarta giornata del girone C del campionato di Serie C. I rossoneri partono fortissimo allo stadio Donato Curcio, andando in vantaggio già al secondo minuto: Guerra carica una botta terrificante con il sinistro, che non lascia scampo a Russo e si insacca in rete. Gol strepitoso dall’out di sinistra. Il Giugliano è troppo timido e non riesce ad accennare alcuna reazione, lasciando campo ai propri avversari. Nel finale del primo tempo, infatti, Albadoro ha il pallone per il 2-0, ma se lo divora clamorosamente.

Nella ripresa il copione non cambia, ed anzi, i padroni di casa approcciano al secondo tempo in maniera ancor più decisa, trovando un uno-due terrificante, che chiude i giochi. Al 49esimo il gol del 2-0: Ceccarelli sgasa sull’out di destra e mette un cross forte e teso in area per Diop, che anticipa una difesa troppo statica e gonfia la rete alle spalle dell’incolpevole portiere avversario. Al 53esimo arriva anche il tris: Albadoro riceve un cross perfetto di De Cristofaro, controlla e con il sinistro ha tutto il tempo di indirizzarla dove vuole. Grande freddezza. Nel recupero c’è spazio anche per il poker di Murano, che mette il punto esclamativo.

VIDEO GOL PICERNO GIUGLIANO (4-0): TABELLINO

PICERNO: Summa E., Pagliai G., Allegretto A., Garcia R., Guerra W., De Cristofaro A., Gallo A., Ceccarelli T., Albadoro D., Graziani V., Diop A.. A disposizione: Esposito A., Merelli D., Ciko S., De Ciancio R., Esposito E., Gilli M., Murano J., Novella M., Pitarresi F., Santarcangelo A., Savarese M., Vitali P.

GIUGLIANO: Russo D., Caldore M., Berman T., Scognamiglio G., Rondinella G., Vogiatzis V., Berardocco L., Gladestony, Yabre M., Bernardotto G., Salvemini F.. A disposizione: Baldi G., Aruta M., Ciuferri F., De Francesco F., De Sena C., Grasso M., Labriola V., Manrique, Oviszach E., Oyewale S., Sorrentino L., Stabile D. P., Virgilio R., Zullo W.

Reti: al 2′ pt Guerra W. (Picerno) , al 4′ st Diop A. (Picerno) , al 8′ st Albadoro D. (Picerno) , al 45’+4 st Murano J. (Picerno) .

Ammonizioni: al 5′ st Diop A. (Picerno) al 10′ pt Berman T. (Giugliano), al 43′ pt Yabre M. (Giugliano), al 36′ st Sorrentino L. (Giugliano).

