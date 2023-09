DIRETTA/ Picerno Giugliano (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 21 settembre 2023)

DIRETTA PICERNO GIUGLIANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Cosa ci possono raccontare i precedenti della diretta di Picerno Giugliano? Non troppo, a dire il vero: le due squadre si sono affrontate per la prima volta nella storia nella passata stagione. Sono maturati per di più due pareggi, e allora questa sera sarà interessante scoprire se una delle due riuscirà a ottenere la prima vittoria contro questa avversaria: la partita del Donato Curcio era stata quella di ritorno, andata in scena a metà gennaio, e si era risolta in un 1-1 con Ciro Poziello che al 78’ aveva realizzato il pareggio per il Giugliano, dopo la rete di Andrea Santarcangelo timbrata al 5’ minuto.

Invece al Partenio di Avellino (dove il Giugliano gioca le sue gare casalinghe in terza divisione), per la quarta giornata del girone C di Serie C, il match era terminato 2-2: vantaggio interno con Francesco Salvemini, poi il ribaltone del Piceno grazie ad Antonio De Cristofaro e il veterano Reginaldo ma, a sette minuti dal 90’, ancora Salvemini (stavolta su calcio di rigore) aveva decretato il definitivo pareggio. Tra poco la diretta di Picerno Giugliano tornerà a farci compagnia e dunque scopriremo come andranno le cose in campo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PICERNO GIUGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Giugliano sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky: qualche gara di Serie C è inserita nell’offerta “tradizionale”, ma molte altre fanno invece parte dei canali in pay per view per i quali è necessario aver sottoscritto uno specifico abbonamento. In questo caso il match sarà trasmesso su Sky Sport 259; in assenza di un televisore i clienti della televisione satellitare potranno assistervi anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato con l’applicazione Sky Go, utilizzabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PICERNO GIUGLIANO: PER LANCIARSI!

Picerno Giugliano sarà diretta dal signor Domenico Leone, e si gioca alle ore 20:45 di giovedì 21 settembre: la partita è valida per la quarta giornata nel girone C di Serie C 2023-2024. Allo stadio Donato Curcio va dunque in scena un turno infrasettimanale intrigante tra queste due squadre, che sono appaiate a 4 punti in classifica: il Picerno l’anno scorso ha disputato i playoff rappresentando una bella sorpresa nel girone C e ora punta a ripetersi, ma nell’immediato deve riscattare la sconfitta subita a Catania nell’ultimo fine settimana.

Il Giugliano invece ha raccolto un bel risultato nella sua ultima uscita: un pareggio senza reti contro la Juve Stabia, che fino a quel momento aveva sempre vinto e sicuramente ha una caratura diversa. I campani puntano a salvarsi prima di tutto, ma potrebbero anche guardare ad un piazzamento nelle prime dieci; ora aspettando la diretta di Picerno Giugliano facciamo un breve focus sulle possibili scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO GIUGLIANO

Per Emilio Longo è possibile qualche cambio in Picerno Giugliano: in difesa dovrebbe rimanere tutto uguale con Gilli e Ruben Garcia davanti al portiere Merelli, e Pagliai e Novella sulle corsie. In mezzo al campo invece si candida Pitarresi, che potrebbe fare reparto con capitan De Ciancio; anche Sevo Ciko se la gioca, la linea dei trequartisti invece ha in Emmanuele Esposito un’ottima opzione che potrebbe sostituire Albadoro, con la conferma di Ceccarelli e Graziani sulle corsie. Come prima punta, Murano rimane favorito su Santarcangelo e Abou Diop.

Il Giugliano di Lello Di Napoli si dispone con il 3-5-2: Di Dio è squalificato, quindi a sinistra ci sarà Oyewale mentre Rondinella sarà l’esterno a destra, in mezzo al campo comanda capitan Gladestony che la collaborazione delle due mezzali Giorgione e Berardocco, occhio però all’alternativa Vogiatzis per la regia. In difesa vedremo Berman, Caldore e Scognamiglio a protezione del portiere Danilo Russo; per quanto riguarda il reparto avanzato, Sorrentino insidia le due maglie di Bernardotto e Salvemini.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Picerno Giugliano, possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la quarta giornata nel girone C di Serie C. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,00 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 3,15 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 3,55 volte la vostra giocata con questo bookmaker.











