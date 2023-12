Video/ Picerno Juve Stabia (0-2) gol e highlights: ci pensano Piscopo e Meli (Serie C, 22 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PICERNO JUVE STABIA: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale Donato Curcio la Juve Stabia supera in trasferta il Picerno per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Longo rischiano qualcosa al 4′ su un’incertezza di Merelli che però si riscatta immediatamente quando gli ospiti allenati dal tecnico Pagliuca vanno invece alla conclusione al 6′ affidandosi all’ispirato Piscopo.

I minuti scorrono sul cronometro ed i gialloblu si rifanno vedere al 30′ con un colpo di testa impreciso di Baldi e nemmeno Piscopo combina poi di meglio al 38′. Nel secondo tempo le Vespe ricominciano la sfida alla grande riuscendo infatti a passare in vantaggio al 50′ grazie alla rete messa a segno da Piscopo, sull’assist offertogli dal suo compagno Bellich. Nell’ultima parte dell’incontro la Juve trova anche il gol del raddoppio al 90’+4′ per merito di Meli, su suggerimento vincente di Baldi.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Bordin, proveniente dalla sezione di Bassano del Grappa, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Pagliai, Gilli, Vitali e Gallo da un lato, Candellone, Piscopo, Romeo e Mignanelli dall’altro. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono alla Juve Stabia di portarsi a quota 42 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Picerno resta fermo a 34 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PICERNO JUVE STABIA: IL TABELLINO

Picerno-Juve Stabia 0 a 2 (p.t. 0-0)

Reti: 50′ Piscopo(J); 90’+4′ Meli(J).

Assist: 50′ Bellich(J); 90’+4′ Baldi(J).

PICERNO (4-2-3-1) – Merelli; Pagliai, Gilli, Biasiol, Guerra; De Cristofaro, Gallo; Vitali, Santarcangelo, E. Esposito; Murano A disp.: Summa, A. Esposito, Pitarresi, Allegretto, Ceccarelli, Maiorino, Ciko, Garcia, Savarese, Graziani, Albadoro All.: Emilio Longo.

JUVE STABIA (4-3-3) – Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Romeo, Leone, Buglio; Piscopo, Candellone, Erradi A disp.: Esposito, Signorini, Bentivegna, Meli, Guarracino, Folino, Gerbo, D’Amore, Aprea, Rovaglia, Picardi, Piovanello. All.: Guido Pagliuca.

Arbitro: Andrea Bordin (sezione di Bassano del Grappa).

Ammoniti: 9′ Pagliai(P); 20′ Candellone(J); 43′ Piscopo(J); 45’+2′ Gilli(P); 45’+2′ Romeo(J); 45’+2′ Vitali(P); 59′ Gallo(P); 64′ Mignanelli(J).

