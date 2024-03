Video/ Picerno Latina (0-2) gol e highlights: colpo esterno firmato da Crecco e Cortinovis (23 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PICERNO LATINA (0-2): LA PARTITA

Colpo esterno del Latina in casa del Picerno firmato da Crecco e Cortinovis nella prima frazione di gara. Padroni di casa che iniziano con il piglio giusto. Murano serve Albadoro che calcia a botta sicura, grandissima chiusura di Di Crecco che salva i suoi. Dopo due minuti Murano calcia a botta sicura, palla sul palo. Guadagno si esalta e salva in due occasioni, prima su Albadoro e poi su Murano. Nel finale di prima frazione arrivano le reti che decidono la gara. Di Livio per Crecco in area che non sbaglia. D’Orazio lancia in contropiede Cortinovis che sigla il raddoppio, uno-due micidiale degli ospiti.

Nella seconda frazione il Picerno prova a riaprirla ma l’attacco oggi ha le polveri bagnate. Mastroianni di testa a botta sicura, Summa compie un grandissimo intervento. Errore di Cortinovis, Murano non riesce a colpire. Buona occasione per Maiorino, Guadagno risponde presente.

PICERNO: Summa E. (Portiere), Pagliai G. (dal 31′ st D’Agostino G.), Cadili A., Novella M. (dal 1′ st Petito F.), Guerra W. (dal 15′ st Albertini A.), Gilli M., Pitarresi F. (dal 1′ st Gallo A.), Ciko S., Esposito E., Albadoro D. (dal 16′ st Maiorino P.), Murano J.. A disposizione: Allegretto A., Biasiol E., Lentini G., Merelli D. (Portiere), Savarese M.

LATINA: Guadagno J. (Portiere), Vona E., Marino A., Cortinovis F., Ercolano E. (dal 19′ st Di Renzo G.), D’Orazio L. (dal 20′ st Mazzocco D.), Di Livio L. (dal 30′ st Del Sole F.), Paganini L., Crecco L., Mastroianni F. (dal 12′ st Capanni L.), Riccardi A.. A disposizione: Fabrizi L., Fasolino G. (Portiere), Fella G., Perseu F., Scravaglieri M., Sorrentino S.

Reti: al 42′ pt Crecco L. (Latina) , al 44′ pt Cortinovis F. (Latina) .

Ammonizioni: al 41′ pt Novella M. (Picerno), al 45′ pt Pitarresi F. (Picerno) al 17′ pt Ercolano E. (Latina), al 44′ st Riccardi A. (Latina).

