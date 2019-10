Video/ Picerno Paganese (2-0): highlights e gol. I rossoblu non sbagliano in casa!

Il Picerno batte la Paganese grazie alle reti realizzate da Guerra ed Esposito su rigore. Inizia forte la compagine di casa che alza subito il baricentro ed aggredisce alto. Il Picerno la sblocca subito. Grande azione di Santaniello che serve in mezzo per Guerra, in scivolata la mette dentro a porta vuota. Ci prova Santaniello, Campani para facile. Gara viva tra due compagini che non mollano un centimetro. La Paganese sta provando a riequilibrarla ma il Picerno difende bene e non lascia costruire la compagine campana. Calamai ci prova da lontano, la sfera lambisce il palo. Esposito entra in area e calcia a botta sicura, la sfera termina oltre la traversa. Buon momento dei padroni di casa che sono a caccia del raddoppio che arriva su rigore con Esposito.

VIDEO PICERNO PAGANESE: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa ci prova Santaniello, il suo tiro non inquadra lo specchio. Schiavino serve per Calil che per un soffio non la riapre. Esposito serve per Santaniello, arriva Guerra che da un passo non conclude in rete. Calil prova il cross, il suo tentativo viene chiuso in angolo. La Paganese attacca a testa bassa per provarla a riaprirla. Il Picerno prova a sfruttare il contropiede per trovare il tris. Capece prova a riaprirla ma la sfera va oltre la traversa. La sfida termina con la vittoria dei padroni di casa per due reti a zero, la Paganese ci ha provato ma non è mai riuscita a riaprirla.

