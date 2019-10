Diretta Picerno Paganese/ Streaming video e tv: quote, rossoblu favoriti (Serie C)

Picerno Paganese, diretta dall’arbitro Antonino Costanza, è la partita in programma oggi, domenica 27 ottobre 2019, valida per la 12^ giornata della Serie C girone C: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. La partita vedrà contrapposti il Picerno, in sedicesima posizione con 10 punti, e la Paganese, con 16 punti e all’ottavo posto. Questo match può avere dei risvolti interessanti: nonostante le 8 posizioni di differenza, non va dato per scontato alcun risultato. Il campionato è apparso fin dalle prime battute molto avvincente, con una classifica cortissima e pochi punti che distanziano le varie squadre.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Paganese non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento classico con le partite di Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports, che ancora una volta fornisce tutte le gare della stagione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video ai suoi abbonati, con l’alternativa dell’acquisto del singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato. Per seguire le immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA PICERNO PAGANESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

La squadra oggi padrona di casa non ha mai nascosto il suo obiettivo primario, la salvezza. Il Picerno però non vive un buon momento di forma, dopo la pesante sconfitta contro la Reggina di mercoledì (4 a 1 per i granata). Il club ha raccolto solo 2 punti nelle ultime cinque partite, assestandosi in sedicesima posizione, a pari punti con Bisceglie. Per risollevarsi il Picerno può puntare su Santaniello: l’attaccante napoletano sembra il più in forma del momento. Convincono, fino ad ora, anche le prestazioni del compagno di reparto Esposito: chiaramente sarà sempre il 3-5-2 il modulo di riferimento. Di contro ci sarà poi oggi la Paganese (sempre schierata con il 4-3-1-2), che aveva iniziato molto bene il campionato ed è reduce da un pareggio contro la Vibonese (2-2). Nonostante un ottavo posto che lascia ben sperare, c’è la volontà di ritrovare subito i tre punti, dopo le ultime due prestazioni poco soddisfacenti. Oggi quindi la squadra proverà a puntare su Scarpa, capitano di cuore e d’esperienza, con già 4 reti segnate in questo campionato. In buona condizione di forma anche Panariello, difensore con ottime doti aeree e fiuto del goal. Altro attaccante da tenere d’occhio è Diop, arrivato in estate dalla Vis Pesaro, che piace per agilità e velocità.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il match della Serie C, il portale di scommesse snai non esita a consegnare ai padroni di casa il favore del pronostico, ma le quote rimangono alte. Ecco che nell’1×2 il successo del Picerno è stato dato a 2.35, contro il più elevato 2.90 fissato per la Paganase: il pari vale invece 3.20.



