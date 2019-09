Video/ Picerno Rieti (2-1): gol e highlights, vittoria dei lucani (Serie C)

Il video di Picerno Rieti ci regala tre gol e tante occasioni nel corso dei novanta minuti. I padroni di casa vincono e convincono con una rete di scarto (2-1), ma anche la squadra ospite ha fornito buone indicazioni nonostante la sconfitta. Per i lucani si tratta invece della prima vittoria ufficiale in Serie C, con una prestazione super soprattutto nel corso della ripresa. Eppure la formazione di Mariani era andata ad un passo dal vantaggio prima con Guiebre e poi con Marcheggiani. La violenta pioggia che si è abbattuta allo stadio ha palesemente condizionato l’andamento della ripresa. A sbloccarla ci ha pensato Kosovan, a raddoppiare Bertolo ad un quarto d’ora dal novantesimo. Sembra fatta per il Picerno a pochi minuti dalla fine, ma De Paoli riporta a galla il Rieti con una fiammata che vale il 2-1. Nonostante la rete il Rieti non riesce a rimetterla in equilibrio e si arrende al secondo ko consecutivo in campionato. Nel prossimo turno allo Scopigno il Rieti cercherà di riscattarsi contro arriva la corazzata Bari, reduce dal clamoroso ko interno con la Viterbese (1-3). CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PICERNO RIETI

VIDEO PICERNO RIETI: IL TABELLINO

PICERNO 3-5-2: Pane; Lorenzini (1’st Caidi), Fontana, Bertolo (30’ st Fiumara ); Kosovan, Calamai (30’st Melli 6), Vrdoljak (45’st Vacca s.v.), Pitarresi, Guerra; Sparacello (45’st Esposito s.v.), Santaniello . A disp: Cavagnaro, Langone, Ruggieri, Nappello, Sambou, Calabrese, Montagno. All. Giacomarro

RIETI 3-5-2: Pegorin ; Aquilanti, Gigli, Zanchi; Tiraferri, Marchi (12’st Palma), Marino, Tirelli, Guiebre; Marcheggiani, De Sarlo (12’st De Paoli). A disp: Addario, Lazzari, Granata, Sette, Bellopede, Del Regno, Poddie, Bartolotta. All. Mariani

ARBITRO: Marotta di Sapri.

MARCATORI: 5’ st Kosovan (P), 29’st Bertolo (P), 32’ st De Paoli (R).

NOTE: spettatori 500, di cui una decina provenienti da Rieti, per un incasso di 3.400 Euro. Ammoniti: Lorenzini (P), De Sarlo (R), Vrdoljak (P), Pane (P), Gigli (R), Guiebre (R). Angoli: 9-3. Recupero: 1’pt 6’st

