Video/ Picerno Virtus Francavilla (0-1) gol e highlights: decide Caporale (Serie C)

VIDEO PICERNO VIRTUS FRANCAVILLA 0-1: PRIMO TEMPO

Si conclude con il risultato di 0-1 Picerno Virtus Francavilla. Nella gara valevole per la 14^ giornata di andata del girone C di Serie C, a conquistare i tre punti è la formazione pugliese, come possiamo vedere nel video degli highlights. Per il Picerno si tratta della seconda sconfitta consecutiva. I lucani si trovano in tredicesima posizione di classifica, con 16 punti all’attivo. Per la Virtus Francavilla arriva quindi la seconda vittoria di fila, che conferma l’ottimo stato di forma dei pugliesi. La squadra di Sportillo è in piena zona play-off con 23 punti.

Andiamo a rivivere le fasi salienti del match. E’ il Picerno che prova ad imporre il proprio gioco nei minuti iniziali del primo tempo. Il primo squillo arriva al 4′ minuto con Carrà, ma il suo tiro si spegne alto sulla traversa. La partita ha ritmi molto alti, ma nessuna delle due riesce a sbloccare il risultato. Al 16′ ci prova nuovamente il Picerno. Cross di Finizio per Gerardi, che schiaccia di testa ma trova la risposta di Nobile. Al 30′ arriva la prima azione pericolosa degli ospiti. Ekuban viene servito ed è di spalle alla porta, si gira ma conclude debolmente. La Virtus Francavilla prova a rendersi pericolosa nei minuti finali, ma i tentativi di Ingrosso e Prezioso non hanno fortuna. Il primo tempo termina sullo 0-0.

VIDEO PICERNO VIRTUS FRANCAVILLA 0-1: SECONDO TEMPO

La ripresa segue la falsariga del primo tempo: ritmi alti con tentativi da entrambe le parti. Al 54′ è il Picerno a cercare il gol. Pitarresi prova a risolvere una serie di batti e ribatti concludendo con un tiro potente ma impreciso. Al 57′ sono ancora i lucani a creare un pericolo. Esposito recupera palla e prova la conclusione. Il suo tiro viene però fermato da Nobile senza troppe difficoltà. Dopo un’ora di gioco, il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Sembra un buon momento per il Picerno, ma a colpire è la Virtus Francavilla.

Al 66′, Ingrosso calcia una punizione al centro dell’area di rigore. Caporale svetta più in alto di tutti e di testa porta in vantaggio la formazione pugliese. La Virtus Francavilla prova a sfruttare il momento positivo e al 71′ ha l’occasione per raddoppiare. Maiorino servito da Perez, sbaglia la conclusione sprecando un’ottima opportunità. Al 77′ il Picerno torna a rendersi pericoloso. Traversone di De Cristofaro per Gerardi che colpisce, ma trova un miracoloso Nobile a sbarrargli la strada. Al 90′ i lucani restano in dieci uomini a causa dell’espulsione di Albertazzi. Nel recupero, nonostante il forcing, i lucani non trovano il pareggio. Finisce con il successo della Virtus Francavilla, 0-1.

VIDEO PICERNO VIRTUS FRANCAVILLA 0-1: IL TABELLINO

RETI: 66’ Caporale (VF).

PICERNO: Albertazzi, Finizio (1’st Esposito), Pitarresi, Allegretto, De Cristofaro, Reginaldo (40’st Coratella), Gerardi (47’st Viscovo), Guerra, De Franco, De Ciancio (30’st Terranova), Carrà (1’st Vanacore). A disp. D’Angelo, Alcides, Dettori, Stasi, Viviani, De Marco, Setola. All. Palo.

VIRTUS FRANCAVILLA: Nobile, Ingrosso, Idda, Miceli, Maiorino (41’st Ventola), Ekuban (9’st Perez), Caporale, Pierno, Prezioso (26’st Carella), Tchetchoua (41’st Mastropietro), Toscano. A disp. Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda, Delvino, Enyan, Tulissi. All. Sportillo.

