Video/ Picerno Virtus Francavilla (3-0) gol e highlights: Esposito trova il tris (6 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PICERNO VIRTUS FRANCAVILLA (3-0): LA PARTITA

Il Picerno supera di slancio la Virtus Francavilla calando un bel tris grazie a Maiorino, Murano ed Esposito. Con questo risultato i padroni di casa vanno a cinque punti dalla capolista Juve Stabia mentre la Virtus Francavilla resta in piena zona play out. Gara che si mette subito in discesa per il Picerno. Ceccarelli la mette in mezzo, Maiorino ci va di testa e supera Forte. Biondi calcia dalla distanza per il raddoppio, Summa la toglie dall’incrocio dei pali. La prima frazione termina uno a zero.

Nella seconda frazione la Virtus Francavilla si riversa in avanti e si apre al contropiede del Picerno. Gallo la mette per Murano che da solo davanti a Forte trova il tocco vincente. Picerno che continua ad attaccare e la chiude nel finale. Monteagudo sbaglia il passaggio per Forte, Esposito deve solo metterla in porta dopo il grave errore.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PICERNO VIRTUS FRANCAVILLA (3-0): IL TABELLINO

Picerno-Virtus Francavilla 3-0 (pt 1-0)

Picerno: Summa; Pagliai, Gilli, Allegretto, Guerra; Gallo, De Ciancio; Ceccarelli, Maiorino, E. Esposito; Murano. A disposizione: Merelli, A. Esposito, Pitarresi, Santarcangelo, Ciko, Garcia, Biasiol, Savarese, Diop, Novella, Graziani, Albadoro. Allenatore: Emilio Longo

Virtus Francavilla: Forte; Monteagudo, Accardi, Gasbarro; Carella, Di Marco, Fornito, Biondi, Ingrosso; Polidori, Artistico. A disposizione: Carretta, Lucatelli, De Marino, Gavazzi, Dutu, Nicoli, Vapore, Cardoselli, Giovinco. Allenatore: Roberto Occhiuzzi

Reti: 7’ Mariorino (P), 59’ Murano (P), 81’ Esposito

