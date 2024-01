DIRETTA/ Picerno Virtus Francavilla video streaming tv: la storia “vota” i lucani (Serie C, 6 gennaio 2024)

DIRETTA PICERNO VIRTUS FRANCAVILLA, TESTA A TESTA

Il confronto storico prima della diretta di Picerno Virtus Francavilla ha registrato finora sette incontri, con una vittoria per il Francavilla nella stagione 2016/2017 e un pareggio. Al contrario, il Picerno ha dominato le restanti partite, ottenendo vittorie significative nel corso degli scontri. La stagione 2016/2017 sembra essere stata particolarmente favorevole al Virtus Francavilla, che è riuscito a conseguire una vittoria contro il Picerno in quell’anno. Tuttavia, questa vittoria è stata l’eccezione, poiché il Picerno ha dimostrato successivamente una maggiore capacità di prevalere nei confronti diretti.

L’andamento delle partite suggerisce che il risultato più comune sia stato l’1-0, indicando forse partite equilibrate e risolte con margini ristretti. Questo potrebbe sottolineare l’intensità e la competitività degli incontri tra Picerno e Virtus Francavilla. Il Picerno sembra aver consolidato la sua superiorità nei confronti storici, ma ogni nuovo incontro rappresenta un’opportunità per entrambe le squadre di confermare o invertire questa dinamica. La rivalità tra Picerno e Virtus Francavilla potrebbe continuare a svilupparsi nel corso delle stagioni, mantenendo viva l’incertezza e l’emozione nei loro scontri. (agg. Gianmarco Mannara)

PICERNO VIRTUS FRANCAVILLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Picerno Virtus Francavilla sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Picerno Virtus Francavilla sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

PAROLA D’ORDINE RISCATTO

La diretta Picerno Virtus Francavilla, in programma sabato 6 gennaio 2024 alle ore 14:00, racconta della 20esima giornata di Serie C Girone C. I rossoblu hanno chiuso l’anno con zero vittorie nelle ultime tre partite avendo pareggiato con Casertana e Brindisi per poi perdere in casa con la capolista Juve Stabia, terminando dicembre con l’unica vittoria datata domenica 3 alle 20:45 contro l’Audace Cerignola.

C’è chi ha vissuto un fine anno peggiore, esattamente come la Virtus Francavilla con zero vittorie nel mese di dicembre: 1-1 con il Catania, 3-3 con l’Audace Cerignola e le sconfitte con Juve Stabia e Potenza rispettivamente per 3-0 e 1-0. L’ultimo successo è del 27 novembre contro il Brindisi per 2-0, reti di Artistico e Giovinco. Tornando allo scontro di questa giornata, il Picerno ha il doppio dei punti della Virtus Francavilla: 34 a 17.

PICERNO VIRTUS FRANCAVILLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Picerno Virtus Francavilla vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-2-3-1. In porta Merelli, difesa a quattro composta da Pagliai, Gilli, Biasiol e Guerra. In mediana ci saranno De Cristofaro e Gallo con Vitali, Santarcangelo e Esposito come trequartisti. Unica punta Murano.

Gli ospiti si disporranno secondo il 3-4-1-2. Tra i pali Forte, retroguardia a tre formata da De Marino, Accardi e Monteagudo. Agiranno come esterni Carella a destra e Biondi a sinistra con Risolo e Di Marco a centrocampo. In attacco, supportati dal trequartista Giovinco, ci saranno Polidori e Artistico.

PICERNO VIRTUS FRANCAVILLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Picerno Virtus Francavilla danno per favorita la squadra di casa a 1.59. Secondo Goldbet, il segno X relativo al pareggio è offerto a 3.50 mentre il 2 fisso a 5.95.

L’Over 2.5 è quotato 2.25 contro l’1.57 del segno opposto ovvero l’Under con la medesima soglia. Il Gol lo troviamo a 2.20 mentre il No Gol a 1.60.

