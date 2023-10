Video/ Pineto Cesena (1-1) gol e highlights: Volpicelli risponde a Corazza! (Serie C, 22 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PINETO CESENA: LA SINTESI

Allo Stadio Pavone-Mariani le squadre di Pineto e Cesena si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Toscano cominciano bene la sfida riuscendo anche a passare in vantaggio al 19′ grazie alla rete messa a segno da Corazza, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo collega Varone.

I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa perdono prematuramente per infortunio Baggi, sostituito da Lombardi già al 40′. I bianconeri si riaffacciano in avanti al 41′ con uno spunto impreciso di Silvestri. Nel secondo tempo gli abruzzesi ripartono alla grande trovando infatti il gol del pareggio immediatamente al 47′ per merito di Volpicelli. Nell’ultima parte dell’incontro il Cavalluccio assalta inutilmente i biancazzurri che si difendono in modo ottimale con il loro portiere Tonti.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Carlo Rinaldi, proveniente dalla sezione di Bassano del Grappa, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Teraschi e Lombardi da un lato, Ogunseye e Kargbo dall’altro. Il punto conquistato in questo nono turno di campionato permette al Pineto di salire a quota 12 ed al Cesena di portarsi a 20 punti nella classifica del girone B della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PINETO CESENA: IL TABELLINO

Pineto-Cesena 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 19′ Corazza(C); 46′ Volpicelli(P).

Assist: 19′ Varone(C).

PINETO (3-5-2) – Tonti; Evangelisti, Ingrosso, Marafini; Teraschi, Germinario, Amadio, Baggi, Njambe; Volpicelli, Gambale. A disp.: Mercorelli, Grilli, Di Filippo, Ruggiero, Borsoi, Della Quercia, Lombardi, De Santis, Chakir, Villa, Macario, Traini, Foglia. All.: Amaolo.

CESENA (3-4-1-2) – Pisseri; Ciofi, Prestia, Silvestri; Pierozzi, De Rose, Varone, Adamo; Berti; Corazza, Ogunseye. A disp.: Chiarello, Bumbu, Hraiech, Kargbo, Coccolo, David, Piacentini, Giovannini, Veliaj, Siano, Francesconi, Pieraccini. All.: Toscano.

Arbitro: Carlo Rinaldi (sezione di Bassano del Grappa).

Ammoniti: 8′ Teraschi(P); 29′ Ogunseye(C); 90’+3′ Kargbo(C); 90’+4′ Lombardi(P).

