Video/ Pineto Gubbio (1-2) gol e highlights: Mercati completa la rimonta! (Serie C, 7 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PINETO GUBBIO: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale Mimmo Pavone il Gubbio supera in trasferta ed in rimonta il Pineto per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Amaolo partono fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio immediatamente al 1′ grazie alla rete messa a segno da Volpicelli. Gli ospiti allenati da mister Braglia non si lasciano scoraggiare e reagiscono trovando subito il gol del pareggio al 9′ per merito di Udoh.

DIRETTA/ Pineto Gubbio (risultato finale 1-2): espulso anche Baggi! (Serie C, 7 gennaio 2024)

I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu completano la rimonta al 45′ con il gol del sorpasso realizzato da Mercati, capitalizzando l’assist offertogli da Udoh in contropiede. Nel secondo tempo le cose si mettono immediatamente in salita per gli umbri rimanendo in inferiorità numerica dal 48′ a causa dell’espulsione rimediata dal già ammonito Di Massimo. Gli abruzzesi falliscono quindi una chance con Volpicelli al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro i biancazzurri restano a loro volta con l’uomo in meno all’84’ per colpa del doppio cartellino giallo rimediato in pochi istanti da Baggi.

Video/ Torres Pineto (1-0) gol e highlights: la decide Scotto! (22 dicembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianluca Renzi, proveniente dalla sezione di Pesaro, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Marafini e Baggi, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, da un lato, Di Massimo, poi espulso con un rosso diretto, Bulevardi, Frey e Casolari dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono al Gubbio di salire a quota 27 nella classifica del girone B della Serie C agganciando in questo modo i diretti rivali di giornata del Pineto, rimasti appunto fermi a 27 punti.

Video/ Rimini Gubbio (0-2) gol e highlights: espulso Semeraro! (Serie C, 22 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PINETO GUBBIO: IL TABELLINO

Pineto-Gubbio 1 a 2 (p.t. 1-2)

Reti: 1′ Volpicelli(P); 9′ Udoh(G); 45′ Mercati(G).

PINETO (3-5-2) – Tonti; Villa, De Santis, Marafini; Evangelisti; Borsoi, Manu, Lombardi, Germinario, Baggi; Volpicelli, Chakir. A disposizione: Mercorelli, Njambè, Della Quercia, Foglia, Macario, Gambale. Allenatore: Daniele Amaolo.

GUBBIO (4-3-1-2) – Vettorel; Corsinelli, Signorini, Mercadante, Pirrello; Bulevardi, Casolari, Mercati; Chierico; Di Massimo, Udoh. A disposizione: Greco, Tozzuolo, Montevago, Spina, Portanova, Dimarco, Frey, Bumbu, Guerrini, Brogni, Bernardotto. Allenatore: Piero Braglia.

Arbitro: Gianluca Renzi (sezione di Pesaro).

Ammoniti: 34′ Marafini(P); 38′ Di Massimo(G); 66′ Bulevardi(G); 67′ Frey(G); 68′ Casolari(G); 84′, 84′ Baggi(P).

Espulsi: 49′ Di Massimo(G); 84′ Baggi(P).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PINETO GUBBIO













© RIPRODUZIONE RISERVATA