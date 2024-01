Diretta/ Pineto Gubbio (risultato 1-1) streaming video tv: Udoh pareggia subito! (Serie C, 7 gennaio 2024)

DIRETTA PINETO GUBBIO (RISULTATO 1-1): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Abruzzo la partita tra Pineto e Gubbio è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 1 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati dal tecnico Amaolo partono fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio immediatamente al 1′ grazie alla rete messa a segno da Volpicelli. Gli ospiti allenati da mister Braglia non si lasciano scoraggiare e reagiscono trovando subito il gol del pareggio al 9′ per merito di Udoh. Ecco le formazioni ufficiali:

PINETO (3-5-2) – Tonti; Villa, De Santis, Marafini; Evangelisti; Borsoi, Manu, Lombardi, Germinario, Baggi; Volpicelli, Chakir. A disposizione: Mercorelli, Njambè, Della Quercia, Foglia, Macario, Gambale. Allenatore: Daniele Amaolo. GUBBIO (4-3-1-2) – Vettorel; Corsinelli, Signorini, Mercadante, Pirrello; Bulevardi, Casolari, Mercati; Chierico; Di Massimo, Udoh. A disposizione: Greco, Tozzuolo, Montevago, Spina, Portanova, Dimarco, Frey, Bumbu, Guerrini, Brogni, Bernardotto. Allenatore: Piero Braglia. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

PINETO GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pineto Gubbio sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pineto Gubbio in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

La diretta della sfida tra Pineto Gubbio sta per iniziare e noi vi mostriamo le statistiche più interessanti per presentarvi il match al meglio. Padroni di casa che stanno vivendo un grande momento di forma risultando la sorpresa assoluta di questo campionato. I punti collezionati fino a questo momento sono 27 con 20 gol fatti e 17 subiti. L’uomo più rappresentativo di questa formazione non può che essere Emilio Volpicelli. Per l’attaccante 9 reti in campionato.

Per lui nessun acuto nell’ultima gara contro il Torres ma ben due gol nelle precedenti sfide contro Spal e Juventus U23. Dall’altra parte del campo scende il Gubbio che potrà contare sulle giocate del duo formato da Udoh e Di Massimo. I punti sono 24 con 21 reti totalizzate in zona offensiva e 19 prese. La sfida di oggi è fondamentale in quanto potrebbe portare i padroni di casa ad avvicinarsi sempre di più al quarto posto distante 5 lunghezze. (Marco Genduso)

PINETO GUBBIO: ABRUZZESI RIVELAZIONE IN CALO!

Pineto Gubbio, in diretta domenica 7 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Mimmo Pavone e Alessandro Mariani di Pineto, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Attualmente, il Pineto si trova alla settima posizione in classifica, avendo conquistato 27 punti nelle prime 19 partite. Nelle ultime cinque gare, la squadra guidata da Gerardo De Luca ha registrato solamente una vittoria (perdendo l’ultimo match con la Torres), indicando la necessità di un impulso positivo in vista dell’importante sfida contro il Gubbio. L’obiettivo primario è evitare di perdere terreno rispetto alle posizioni di vertice della classifica.

Anche il Gubbio ha mostrato una buona performance nella prima parte della stagione, occupando attualmente l’ottava posizione con 24 punti. Nonostante ciò, l’ultimo periodo per la squadra di Piero Braglia non è stato particolarmente brillante, con soltanto una vittoria nelle ultime quattro partite disputate, ottenuta però prima di Natale nella trasferta di Rimini. La sfida contro il Pineto rappresenta quindi un’opportunità per Di Massimo e i suoi compagni di squadra per reagire e migliorare le prestazioni recenti.

PROBABILI FORMAZIONI PINETO GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Pineto Gubbio, match che andrà in scena allo stadio Mimmo Pavone e Alessandro Mariani di Pineto. Per il Pineto, Daniele Amaolo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Neri; Rossoni, Tonucci, Cusumano; Mamona, Valdifiori, Loru, Zoia; Di Paola; Sylla, Pucciarelli. Risponderà il Gubbio allenato da Piero Braglia con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Vettorel; Pirrello, Signorini, Mercadante; Semeraro, Bulevardi, Casolari, Mercati, Dimarco; Di Massimo, Udoh.

PINETO GUBBIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pineto Gubbio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Pineto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.80, mentre l’eventuale successo del Gubbio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











