Video/ Pineto Rimini (1-0) gol e highlights: Volpicelli decide la sfida nel finale (19 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PINETO RIMINI: PRIMA VITTORIA DEGLI ABRUZZESI!

Il Pineto supera di misura il Rimini grazie ad una rete siglata nel finale da Volpicelli. Ripercorriamo le fasi salienti della gara. Primi dieci minuti senza grandi emozioni, ritmi bassi con le due compagini che si studiano a vicenda. Calcia bene Pellegrino, Colombo la mette in angolo. Ancora Pineto pericoloso con Gambale, reattivo Colombo. Capanni in mezzo, Langella ci arriva ma non inquadra lo specchio. Gorelli salta su angolo e prende la traversa! Dieci minuti alla fine della prima frazione di gara, occasioni da ambo le parti ma match che non si sblocca. Azione personale di Capanni che supera un paio di avversari e calcia, palla fuori. Bellissima conclusione di Langella, salva tutto Tonti! Espulso Semeraro, Rimini in dieci! La prima frazione termina a reti bianche.

IL SECONDO TEMPO DI PINETO RIMINI

Volpicelli ci prova su punizione, la sfera termina contro la traversa! Pineto che nonostante la superiorità numerica non riesce a rendersi pericoloso. Volpicelli! La sblocca il Pineto nel finale! Ci prova ancora Volpicelli che centra la traversa! Termina il match, vincono a sorpresa i padroni di casa. Nel fine settimana il Pineto giocherà col Pescara. Il Rimini ospiterà invece il Perugia.

VIDEO GOL PINETO RIMINI, IL TABELLINO

PINETO (3-5-2) Tonti; Evangelisti, Marafini, Di Filippo; Teraschi, Pellegrino, Lombardi L., Schirone, Della Quercia; Gambale, Volpicelli. A disposizione: Mercorelli, Di Giovanni, Amadio, Germinario, Njambe, Ruggiero, Borsoi, Baggi, Ingrosso, Chakir, Villa, Macario, Traini, Foglia, Iaccarino. All. Amaolo.

RIMINI (3-4-3) Colombo; Tofanari, Gorelli, Gigli; Rosini, Megelaitis, Langella, Semeraro; Lamesta, Morra, Capanni. A disposizione: Passador, Pietrangeli, Marchesi, Cernigoi, Stanga, Cherubini, Lombardi A., Bouabre, Didio, Ubaldi, Acampa, Iacoponi, Leoncini. All. Raimondi.

ARBITRO Catanoso di Reggio Calabria. ASSISTENTI Fine di Battipaglia e Croce di Nocera Inferiore.

MARCATORI 43′ s.t. Volpicelli

NOTE spettatori 429 (79 ospiti), incasso di 2.600 euro; espulsi Semeraro (P) per doppia ammonizione; ammoniti Marafini (P), Semeraro (R), Morra (R), Di Filippo (P), Pietrangeli (R), Megelaitis (Ri); angoli 4-6; recupero 1′ p.t.; 5′ s.t.

