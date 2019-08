Video/ Pisa Benevento (0-0): highlights della partita (1^giornata Serie B)

Il video di Pisa Benevento ci parla di una gara terminata col risultato finale di 0-0. La Serie B dunque inizia senza reti e colpi di scena con due squadre che si equivalgono e non riescono a portare a casa il bottino pieno. Tra i tanti va spesa una parola per Marco Sau che torna in cadetteria con grande voglia di risalire e la personalità del vero leader. In panchina i giallorossi ci hanno mostrato nuovamente Filippo Inzaghi pronto a non farsi sfuggire un’occasione molto ghiotta per il suo futuro professionale. La sensazione è che queste due squadre, registrato qualcosa negli ultimi giorni di calciomercato, potrebbero davvero regalarci la possibilità di fare un grande salto di qualità e giocare per le parti alte della classifica. Di certo le streghe sembrano maggiormente attrezzate per provare la promozione diretta, anche se i giovani dei nerazzurri non vanno sottovalutati.

Video Pisa Benevento, le dichiarazioni

Per il video di Pisa Benevento andiamo a vedere le dichiarazioni alla fine della partita. Luca D’Angelo si è detto molto soddisfatto dei suoi ragazzi e in conferenza stampa ha sottolineato: “Il rigore? Le regole sono state rispettate, io dico solo, al di la dei piedi di Montipò, che arrivi presto il VAR anche in Serie B. I ragazzi hanno giocato bene, abbiamo rischiato davvero poco disputando una gran partita: forse dal punto di vista tecnico qualcosina abbiamo sbagliato, sui cross siamo mancati, ma abbiamo tempo per migliorare. Abbiamo del resto concesso pochissimo ai nostri avversari, prima mi serviva densità a centrocampo, poi ho cambiato perché sapevo che loro avrebbero dato dei problemi, se fossimo stati più precisi sui cross l’avremmo anche vinta. Siamo stati molto bravi a limitare un avversario molto forte, la squadra mi è piaciuta nel complesso, ha fatto il tipo di gara che ci voleva: il Benevento ha personalità e qualità in ogni reparto, e ha letto bene anche la gara. Mercato? Probabilmente di un difensore abbiamo bisogno anche numericamente, qualcuno potrebbe arrivare ma solo se è il profilo giusto, no tanto per fare“.

Il tabellino

Prima del video di Pisa Benevento diamo uno sguardo ai numeri che ci fornisce il tabellino.

Pisa (4-3-1-2): Gori; Lisi, Aya,Benedetti, Belli (60′ Birindelli); Verna (74′ Pinato), Gucher, Marin; De Vitis; Masucci (68′ Asencio), Marconi. All. D’Angelo.

Benevento (4-4-2): Montipó; Gyamfi, Caldirola, Volta, Letizia; Improta (74′ Insigne), Viola, Schiattarella (89′ Del Pinto), Tello; Sau (80′ Armenteros), Coda. All. Inzaghi.

Arbitro: Francesco Fourneau

Ammoniti: 36′ Lisi (P), 43′ Benedetti (P), 45′ Volta (B), 58′ De Vitis (P), 60′ Belli (P)

Video Pisa Benevento, highlights della partita





