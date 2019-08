Diretta Pisa Benevento/ Streaming video Rai: l’anticipo che apre la Serie B

Pisa Benevento, in diretta dallo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani della città toscana, è la partita che alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 23 agosto 2019, avrà l’onore di aprire la prima giornata della Serie B 2019-2020 e con essa di conseguenza anche l’intero campionato cadetto. Pisa Benevento sarà un momento speciale per la squadra nerazzurra e per tutta la città toscana, che festeggia il ritorno nella categoria dopo due anni di assenza, maturato vincendo i playoff della scorsa Serie C. Il Benevento invece deve mettersi alle spalle l’amaro ricordo dei playoff di Serie B della scorsa primavera quando gli irpini, pur giunti terzi in stagione regolare, furono eliminati già in semifinale dal Cittadella. Pisa per sfruttare l’entusiasmo con l’obiettivo di consolidarsi nel campionato cadetto, Benevento invece per rilanciarsi verso un nuovo inseguimento alla promozione: questo è quanto ci possiamo aspettare dall’anticipo di questa sera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come già nello scorso campionato, la diretta tv di Pisa Benevento in quanto anticipo del venerdì sera di Serie B sarà garantito sia dalla Rai in chiaro sia sulla piattaforma Dazn. Di conseguenza, tifosi ed appassionati potranno collegarsi al canale numero 57 del telecomando, Rai Sport + HD, oppure potranno avvalersi della diretta streaming video che sarà garantita gratuitamente per tutti da Rai Play oppure per i soli abbonati tramite Dazn. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PISA BENEVENTO

Proviamo adesso a delineare le probabili formazioni per Pisa Benevento, anche se alla prima giornata e con il mercato ancora aperto tutte le squadre sono ancora in via di allestimento. Il Pisa di Luca D’Angelo settimana scorsa in Coppa Italia contro il Bologna era partito con il seguente 3-5-2: Gori; Meroni, Benedetti, Aya; Birindelli, Marin, Gucher, Siega, Liotti; Pesenti, Marconi. Va anche detto che l’esito era stata una sconfitta casalinga per 0-3, dunque qualcosa potrebbe essere necessario cambiare. Il Benevento era uscito ancora prima, sconfitto in casa dal Monza, ma Filippo Inzaghi potrebbe in linea di massima confermare il 4-4-2 con Maggio, Antei, Caldirola e Letizia davanti a Montipoò; in mediana la coppia formata da Viola e Tello, con Insigne e Improta sulle fasce in appoggio ai due attaccanti Armenteros e Coda.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Pisa Benevento, basandoci sulle quote offerte sull’anticipo di Serie B dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Nonostante il fattore campo, sono favoriti i campani: il segno 2 infatti è quotato a 1,97, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di segno X ed infine a 4,00 volte la posta in palio in caso di segno 1 per chi avrà puntato sulla vittoria casalinga del Pisa.



