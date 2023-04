Video/ Pisa Cagliari (0-0) gol e highlights: le occasioni migliori nel finale

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PISA CAGLIARI: EMOZIONI SENZA RETI

Nessun gol all’Arena Garibaldi tra Pisa e Cagliari, anche se entrambe le squadre sfiorano il colpaccio nel finale. Subito Pisa vicino al vantaggio dopo 2′ con un sinistro a incrociare in area di Moreo che trova però la pronta risposta di Radunovic. Risponde il Cagliari al 6′ con Prelec che arriva alla conclusione su sponda aerea di Lapadula, trovando il salvataggio di Caracciolo. Al 12′ ancora affondo di Moreo, ma sempre senza fortuna, per i padroni di casa, lo stesso Moreo subito dopo arriva alla deviazione di testa che esce di poco sopra la traversa. Pisa più intraprendente nelle prime battute del match col Cagliari che cerca gli spazi giusti per ripartire. Al 26′ Cagliari molto vicino al vantaggio: break di Nandez e cross per Lella che arriva in spaccata con la porta praticamente sguarnita, ma senza riuscire a indirizzare il pallone in rete. La scena si ripete al 36′ quando il traversone di Nandez trova stavolta l’inserimento di Dossena, che arriva a colpire di testa mancando d’un soffio il bersaglio.

Diretta/ Pisa Cagliari (risultato finale 0-0): Radunovic salva il Cagliari!

Si riparte senza cambi nella ripresa e con le due squadre che si contrastano a viso aperto a centrocampo. All’8′ grande chance per Lapadula che in girata chiama alla super-parata Nicolas, ma l’attaccante rossoblu era partito da posizione di fuorigioco. All’11’ del secondo tempo arriva il primo cartellino giallo della partita per Nagy, sanzionato per una trattenuta su Nandez, al 16′ Torregrossa e Mastinu lasciano spazio tra i padroni di casa a Gliozzi e Zuelli.

Diretta/ Cagliari Juventus Primavera (risultato finale 5-3): un epilogo incredibile!

Al 20′ terzo cambio per il Pisa con Sibilli che sostituisce Morutan, quindi Kourfalidis rileva Lella nel Cagliari. Si accende nel finale di partita la sfida tra Pisa e Cagliari: al 44′ sardi vicinissimi al vantaggio con Azzi che vede la sua stoccata di destro, superato Nicolas, stamparsi sul palo. In pieno recupero però sono i toscani ad avere in canna il colpo del ko con Sibilli che calcia praticamente un rigore in movimento, trovando però la risposta d’istinto di Radunovic che con uno strepitoso intervento salva il Cagliari.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI DI PISA CAGLIARI

Per Luca D’Angelo il pari finale è stato giusto anche se il Pisa nel finale avrebbe potuto prendersi l’intera posta: “Penso sia vero che siamo stati quelli che gli hanno messi più in difficoltà. Partiamo però dal presupposto che il pareggio è giusto. Il Cagliari ha giocato una buona partita, è una squadra forte, tecnica, esperta, con giocatori di grandissima qualità e con un allenatore che non c’entra niente con la categoria. Detto questo, credo che le occasioni migliori siano state le nostre, ci siamo difesi con ordine: a parte in un’occasione nel primo tempo e poi nel finale, non ricordo parate di Nicolas ma solo uscite su cross. Noi, invece, abbiamo creato 3-4 situazioni importanti per andare in vantaggio però è stato bravo Radunovic”.

Serie B/ Nahitan Nandez a cuore aperto: "Cagliari, sono in debito: la retrocessione un incubo!"

Claudio Ranieri archivia il pareggio per il suo Cagliari e si proietta verso una volata play off che si preannuncia avvincente: “Potevamo vincere ma potevamo perdere. La partita è stata bella e intensa, potevano vincere entrambe le squadre. Questo 0-0 ci sta, le squadre hanno giocato e creato: va bene così. Quando non riesci a vincere l’importante è portare a casa qualche punto. Credo che la squadra stia in una buona condizione di forma, ho ancora diversi giocatori da recuperare e pezzi da 90. Intanto conquistiamo questi play-off, ci sono parecchie squadre e bisogna far bene. Poi vediamo se questi pezzi da 90 saranno pronti“.

