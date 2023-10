Video/ Pisa Cittadella (2-1) gol e highlights: vittoria meritata! (21 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PISA CITTADELLA (2-1): LA PARTITA

Il Pisa vince e convince davanti agli occhi orgogliosi del proprio pubblico, giunto numeroso allo Stadio Arena Garibaldi. Al termine di questa gara valida per la decima giornata di Serie B, la squadra di Alberto Aquilani trova risposte importanti e manda un segnale important al campionato, dimostrando di essere un rivale ostico per tutti. Fin dal primo minuto i nerazzurri mantengono il pallino del gioco e creando azioni pericolose ed al 16esimo il risultato si sblocca: Tramoni esce dalla gabbia difensiva con una giocata deliziosa, sempre nello stretto, e serve Piccinini, che da posizione favorevole spacca la porta sul primo palo. La magia del numero 7, però, è da fuoriclasse.

Negli ultimi dieci minuti del primo tempo i toscani sfiorano a più riprese il raddoppio, colpendo prima un palo micidiale con un missile di Esteves, ed un minuto dopo facendo tremare la traversa con un’acrobazia meravigliosa di Valoti. Nel secondo tempo il Cittadella sembra più coraggioso ed alza leggermente il suo baricentro, ma viene punito prontamente dai padroni di casa. Al 70esimo, infatti, arriva il raddoppio: azione strepitosa condotta e finalizzata da Esteves, che porta avanti il pallone, ottiene una sponda perfetta da Torregrossa, e a tu per tu con Maniero non sbaglia, gonfiando la rete. Nel finale Magrassi in mischia rende meno amara la sconfitta, realizzando il 2-1, e Pittarello per poco non compie un miracolo.

PISA: Nicolas A., Caracciolo Ant. (dal 19′ pt Leverbe M.), Canestrelli S., Beruatto P., Tramoni L. (dal 16′ st Calabresi A.), Veloso M., Marin M. (dal 16′ st Vignato E.), Esteves T., Piccinini G. (dal 17′ st Nagy A.), Torregrossa E., Valoti M. (dal 41′ st Barbieri T.). A disposizione: Loria L., Arena A., Barberis A., Hermannsson H., Masucci G., Mlakar J., Moreo S. Allenatore: Aquilani A..

CITTADELLA: Maniero L., Salvi A., Pavan N., Angeli M. (dal 38′ st Negro S.), Giraudo F., Vita A., Branca S. (dal 29′ pt Danzi A.), Carriero G. (dal 23′ st Mastrantonio V.), Cassano C. (dal 23′ st Pandolfi L.), Maistrello T. (dal 1′ st Magrassi A.), Pittarello F.. A disposizione: Kastrati E., Amatucci F., Kornvig E., Rizza A., Saggionetto N., Sanogo A. Allenatore: Gorini E..

Reti: al 16′ pt Piccinini G. (Pisa) , al 25′ st Esteves (Pisa), al 45’+4 st Magrassi A. (Cittadella) .

Ammonizioni: al 31′ pt Marin M. (Pisa), al 23′ st Valoti M. (Pisa), al 45’+2 st Leverbe M. (Pisa) al 19′ pt Giraudo F. (Cittadella), al 28′ pt Pittarello F. (Cittadella), al 1′ st Angeli M. (Cittadella).

