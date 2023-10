Video/ Pisa Cosenza (1-2) gol e highlights: finale non adatto ai deboli di cuore (Serie B, 30 settembre 2023)

VIDEO PISA COSENZA (1-2): COLPO DEI LUPI!

La partita di Serie B tra Pisa e Cosenza non ha lesinato emozioni, soprattutto nel finale. Ma andiamo con ordine: l’equilibrio sul terreno di gioco dura pochi minuti, già al 6’ gli ospiti si portano in vantaggio con il gol di Voca che su assist di Rispoli ammutolisce l’Arena Garibaldi. La reazione dei padroni di casa non si è fatta attendere con Canestrelli che è andato a un passo dal pareggio, provvidenziale l’intervento di Micai che ci mette i guantoni e abbassa la saracinesca. La squadra di Aquilani continua ad attaccare anche se a pochi minuti dall’intervallo rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Barbieri che rimedia la seconda ammonizione nel tentativo disperato di fermare Tutino. L’attaccante dei silani colpirà poi il palo nel recupero.

VIDEO PISA COSENZA: IL SECONDO TEMPO

Nella seconda frazione di gioco Aquilani deve correre ai ripari e sacrifica Moreo per ripristinare la difesa a quattro con l’innesto di Esteves. I padroni di casa fanno la partita anche con l’uomo in meno e chiamano di nuovo al dovere Micai con Beruatto. In contropiede i silani sfiorano il raddoppio con il destro di Calò che termina di poco a lato, ma è Canotto a sprecare l’occasione più grossa a ridosso del novantesimo quando si ostina a fare tutto da solo anziché servire Forte che era completamente solo al centro dell’area di rigore.

Il Cosenza non la chiude e il Pisa si rimette in carreggiata nel recupero con il gol del veterano Masucci che rianima l’Arena Garibaldi. Ma all’ultimo secondo arriva la doccia gelata per i gelati quando Mazzocchi – che aveva già riacciuffato il Südtirol in zona Cesarini pochi giorni fa – deposita il pallone in rete su calcio d’angolo, fissando il risultato sull’1-2. Vittoria pesante per la compagine calabrese che consolida la sua posizione in zona play-off, emblematica l’immagine di Aquilani seduto in panchina, sconsolato, quasi in lacrime. Una beffa atroce, fin troppo severa per i suoi ragazzi che comunque ce l’hanno messa tutta e per gli sforzi profusi meritavano di uscire dal campo con almeno un punto in tasca.

VIDEO PISA COSENZA 1-2, IL TABELLINO

PISA-COSENZA 1-2 (0-1)

PISA (4-4-2): Nicolas; Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Beruatto; Mlakar (78’ Masucci), Marin, Veloso (46’ Piccinini), Vignato; Moreo (46’ Esteves), Valoti. All. Alberto Aquilani.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio (58’ Fontanarosa); Praszelik (79’ Viviani), Calò; Marras (63’ Florenzi), Voca (58’ Canotto), Mazzocchi; Tutino (63’ Forte). All. Fabio Caserta.

ARBITRO: Daniele Rutella (Sez. di Enna).

AMMONITI: 13’ Barbieri (P), 17’ Voca (C), 43’ D’Orazio (C), 48’ Venturi (C), 65’ Forte (C), 69’ Esteves (P), 76’ Canotto (C), 89’ Viviani (C).

ESPULSO: 42’ Barbieri (P) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 3’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 6’ Voca (C), 90’+4’ Masucci (P), 90’+8’ Mazzocchi (C).

