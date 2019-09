Video/ Pisa Empoli (2-3): highlights e gol, show all’Arena Garibaldi (Serie B)

Ecco il video di Pisa Empoli, partita splendida che si è giocata per la quinta giornata del campionato di Serie B 2019-2020 e conclusasi con una clamorosa vittoria degli ospiti in un recupero che da solo è valso il prezzo del biglietto. All’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani l’Empoli supera in trasferta il Pisa con un rocambolesco 3 a 2. Nel primo tempo gli ospiti cercano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni ma la partita viene sbloccata soltanto al 40′ dalla rete di Mancuso, propiziata da Dezi. Al vantaggio ospite, i padroni di casa replicano subito con il pareggio firmato da Marconi nel recupero al 45’+1′, su assist di Benedetti. Nel secondo tempo il copione non cambia e la sfida si riaccende soltanto a ridosso del novantesimo, quando Mancuso riporta avanti i suoi all’89’, su suggerimento del subentrato Moreo. E’ quindi un’altra doppietta, questa volta di Marconi, a ristabilire l’equilibrio al 90’+3′, con l’aiuto di Masucci, sebbene siano sempre gli uomini di mister Bucchi a spuntarla definitivamente per merito di Frattesi, in gol al 90’+5′ con il supporto dell’ottimo Mancuso. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono all’Empoli di salire a quota 11 nella classifica di Serie B staccando proprio i diretti rivali di giornata del Pisa, rimasto fermo ad 8 punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DI PISA EMPOLI

VIDEO PISA EMPOLI: LE STATISTICHE

Per il video di Pisa Empoli, analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la sfida sia stata abbastanza bilanciata nel suo complesso tra le varie fasi di attacco e di difesa. In zona offensiva infatti, nonostante il 15 a 9 nei tiri totali per l’Empoli, il Pisa ha totalizzato 6 a 5 nelle conclusioni indirizzate nello specchio della porta, forzando pure gli avversari al 2 a 4 nelle parate. Gli ospiti hanno fatto però girare maggiormente il pallone visto il 555 a 308 nei passatti ed il 16 a 13 nei contrasti sottolinea l’attenzione nel recuperare il possesso. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Empoli è stata la squadra più fallosa a causa del 15 a 12 nel computo del falli e l’arbitro Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Marin, Pinato e Marconi da un lato, Romagnoli, Veseli, Bandinelli e Frattesi dall’altro.

