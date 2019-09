Diretta Pisa Empoli/ Streaming video DAZN: bel derby toscano (Serie B)

Pisa Empoli, che sarà diretta dal signor Aureliano, va in scena alle ore 21:00 di martedì 24 settembre presso l’Arena Garibaldi, valida per la quinta giornata della Serie B 2019-2020. Le due formazioni si presentano a questa sfida con gli stessi punti in classifica, 8 e nell’ultimo turno di campionato hanno ottenuto rispettivamente un pareggio in casa del Chievo, con il risultato di 2-2 il Pisa ed un successo casalingo per 1-0 contro il Cittadella la formazione di Cristian Bucchi. Un incontro che dovrebbe essere dunque caratterizzato da un grande equilibrio con le due formazioni alla caccia di punti importanti per cercare di migliorare la loro attuale posizione, a soli 2 punti dalla capolista Benevento. Finora il cammino stagionale delle due formazioni è stato quasi identico e la voglia di superarsi a vicenda dovrebbe dare vita ad una gara di grande spessore tecnico. Nell’ultimo turno il Pisa ha sprecato una buona occasione per portare via l’intera posta dal terreno di gioco del Chievo, vedendo sfumare il doppio vantaggio conquistato nella prima parte di gara ed all’inizio della ripresa, con le due reti dei veneti nel finale, che nel giro di 10 minuti hanno colpito da fuori area in entrambe le occasioni. Al Castellani di Empoli la partita si è messa subito in discesa per i toscani grazie alla rete dopo 4 minuti di La Gumina, bravo a realizzare il calcio di rigore mettendo la palla sotto la traversa impossibile da parare per Paleari.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Empoli non sarà garantita sui canali tradizionali, ma sarà un’esclusiva riservata agli abbonati DAZN che potranno seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video. Tuttavia da qualche giorno i clienti Sky hanno un canale dedicato, ovvero DAZN1 al numero 209, attraverso il quale accedere alla programmazione del portale. Il servizio sarà gratuito solo per chi avesse sottoscritto l’abbonamento da almeno tre anni.

PROBABILI FORMAZIONI PISA EMPOLI

Nella gara dell’Arena Garibaldi i padroni di casa dovrebbero schierarsi con il consueto 3-5-2 di mister D’Angelo che vede tra i pali Gori, come difensori Aya, Ingrosso e Benedetti, a centro campo una linea formata dagli esterni Belli e Lisi, con i centrali Verna, Siega e Gucher ed in attacco la coppia formata da Marconi, autore di una doppietta al Bentegodi, e da Masucci. La risposta del tecnico biancazzurro è uno schieramento con il classico 4-3-1-2 con il quale Bucchi schiera le sue formazioni. In porta conferma per Brignoli, difensori laterali Veseli a destra e Balkovec a sinistra, con Maietta e Romagnoli centrali. Tridente davanti alla difesa composto da Frattesi, Ricci e Bandinelli e Dezi in posizione di trequartista a sostegno delle due punte che saranno Moreo e La Gumina che ha deciso la gara contro il Cittadella con la sua rete dopo soli 4 minuti di gioco.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la partita Pisa Empoli, che si gioca tra poco all’Arena Garibaldi nella quinta giornata di Serie B, l’agenzia di scommesse B-Win vede leggermente favorito il Pisa in quanto propone una quota 2,55 per il successo dei padroni di casa, 2,90 per la vittoria della formazione in trasferta e 3 per il pareggio.



