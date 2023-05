Video/ Pisa Frosinone (1-3) gol e highlights: Borrelli ribalta la sfida!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PISA FROSINONE: LA SINTESI

Allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani il Frosinone supera in trasferta il Pisa per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico D’Angelo partono fortissimo riuscendo a passare subito in vantaggio al 1′ grazie alla rete messa a segno da Gliozzi in acrobazia su assist di Masucci. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Grosso rispondono trovando il gol del pareggio al 32′ per merito dell’autorete firmata da Rus e propiziata da Garritano.

I ciociari perdono comunque prematuramente per infortunio Frabotta, rimpiazzato da Olivieri già al 40′. Nel secondo tempo i giallazzurri ricominciano in maniera arrembante e ribaltano la sfida portandosi in vantaggio al 51′ con il gol siglato da Borrelli, autore di un colpo di testa vincente su cross di Rohden. Nell’ultima parte dell’incontro i Leoni dilagano con il tris di Coda ispirato da Borrelli al 77′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Cosso, proveniente dalla sezione di Reggio Calabria, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Nagy e Beruatto da un lato, Rohden, Olivieri e Boloca dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentaseiesimo turno di campionato permettono al Frosinone di salire a quota 74 nella classifica della Serie B mentre il Pisa non si muove, restando fermo a 46 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PISA FROSINONE: IL TABELLINO

Pisa-Frosinone 1 a 3 (p.t. 1-1)

Reti: 1′ Gliozzi(P); 32′ AUTO Rus(P); 51′ Borrelli(F); 77′ Caso(F).

Assist: 1′ Masucci(P); 32′ Garritano(F); 51′ Rohden(F); 77′ Borrelli(F).

PISA (4-3-1-2) – Nicolas; Rus, Hermannson, Caracciolo, Beruatto; Marin, Nagy, Gargiulo; Sibilli; Masucci, Gliozzi. A disposizione: Livieri, Torregrossa, Mastinu, Esteves, Zuelli, Sussi, Tramoni, Moreo, Calabresi, Trdan, Morutan, Barba. Allenatore: Luca D’Angelo.

FROSINONE (4-3-3) – Turati; Monterisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta; Boloca, Rohden, Gelli; Garritano, Borrelli, Baez. A disposizione: Loria, Kone, Kujabi, Caso, Kalaj, Moro, Bidaoui, Selvini, Cotali, Mazzitelli; Oliveri; Insigne. Allenatore: Fabio Grosso.

Arbitro: Francesco Cosso (sezione di Reggio Calabria).

Ammoniti: 23′ Nagy(P); 27′ Rohden(F); 45′ Beruatto(P); 46′ Olivieri(F); 74′ Boloca(F).

