Video/ Pisa Venezia (1-2) gol e highlights: risolve Olivieri in acrobazia! (Serie B, 24 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PISA VENEZIA: LA SINTESI

Allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani il Venezia supera in trasferta il Pisa per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Vanoli partono forte affacciandosi subito in attacco con una conclusione fuori misura di Pohjanpalo già al 1′ e con un tiro-cross di Zampano respinto da Nicolas tra i pali al 9′. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Aquilani crescono calciando largo al 23′ con Veloso, al 41′ con Bonfanti ed al 42′ con Calabresi ma rischiando anche qualcosa sugli spunti di Tessmann al 39′ e Pohjanpalo al 44′.

Nel secondo tempo i lagunari ricominciano la sfida in maniera arrembante con una giocata di Busio, servito da Zampano, disinnescata da un attento Caracciolo al 50′. Nell’ultima parte dell’incontro gli arancioneroverdi riescono a passare in vantaggio al 62′ grazie alla rete messa a segno da Pohjanpalo ed i nerazzurri rispondono trovando il gol dell’immediato pareggio al 68′ per merito di Bonfanti, su assist del suo collega Arena. I veneti tornano quindi definitivamente avanti al 90’+2′ con il gol siglato da Olivieri in acrobazia su lancio di Busio.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Cosso, proveniente dalla sezione di Reggio Calabria, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Marin e Barbieri da un lato, Pierini, Busio e Sverko dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventiseiesimo turno del campionato cadetto permettono al Venezia di salire a quota 48 nella classifica della Serie B mentre il Pisa non si muove, rimanendo fermo a 30 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PISA VENEZIA: IL TABELLINO

Pisa-Venezia 1 a 2 (p.t. 0-0)

Reti: 62′ Pohjanpalo(V); 68′ Bonfanti(P); 90’+2′ Olivieri(V).

Assist: 68′ Arena(P); 90’+2′ Busio(V).

PISA (3-4-2-1) – Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Barbieri, Marin, Veloso, Esteves; Valoti, Touré; Bonfanti. Allenatore: Aquilani.

VENEZIA (3-5-2) – Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Bjarkason, Tessmann, Busio, Zampano; Pohjanpalo, Pierini. Allenatore: Vanoli.

Arbitro: Francesco Cosso (sezione di Reggio Calabria).

Ammoniti: 21′ Pierini(V); 24′ Busio(V); 58′ Marin(P); 74′ Barbieri(P); 82′ Sverko(V).

