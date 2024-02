DIRETTA/ Pisa Venezia video streaming tv: tanti gol nelle ultime sfide (Serie B, 24 febbraio 2024)

DIRETTA PISA VENEZIA, TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Pisa Venezia presenta due formazioni che nelle ultime tre sfide hanno mostrato sempre dei gol sia da una parte che dall’altra. La prima gara che vi presentiamo è quella del 17 settembre del 2022. Pareggio con il risultato di 1-1. Ad andare in rete per il Venezia Novakovich, per il Pisa Ettore Gliozzi; nel finale anche un’espulsione nei confronti di Ionita. Gara successiva che ha presentato lo stesso esito e lo stesso risultato seppur a campo invertito.

Venezia ancora in vantaggio, questa volta con la rete del terzino ex Genoa Candela ma ancora una volta il Pisa a riprendere la sfida sempre con lo stesso Ettore Gliozzi. L’ultima sfida giocata è quella dell’andata di quest’anno. Pisa in vantaggio grazie all’esecuzione perfetta dagli 11 m calciatore del Verona Mattia Valoti. Venezia che riuscì a pareggiare i conti con l’ex calciatore del Cesena Nicholas Pierini e raddoppio dell’attuale calciatore della Cremonese Dennis Johnsen. (Marco Genduso)

PISA VENEZIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Pisa Venezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Pisa Venezia attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

LAGUNARI IN TRASFERTA

La diretta Pisa Venezia, in programma sabato 24 febbraio alle ore 16:15, racconta della 26esima giornata di Serie B. I toscani hanno vinto contro Lecco e Sampdoria nelle ultime due, pareggiando a Cosenza e perdendo sia con lo Spezia che con il Parma. Entrambe le sconfitte sono avvenute con il punteggio di 3-2.

Anche il Venezia ha raccolto sette punti negli ultimi cinque incontri disputati. Le vittorie sono arrivato contro la Ternana di misura e con un bel 3-0 sul Sudtirol in trasferta. Il segno X è andato in scena l’ultimo weekend ed è stato un 2-2 col Venezia. Le sconfitte invece sono state messe a referto contro Cosenza e Parma.

PISA VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pisa Venezia vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. In porta Nicolas, difesa a tre con Calabresi, Caracciolo e Canestrelli titolari. Barbieri e Esteves giocheranno larghi con Marin e Veloso a centrocampo. Infine Touré e Valoti saranno alle spalle di Torregrossa.

Anche il Venezia opta per una difesa a tre, però con il 3-5-2. Tra i pali Joronen, retroguardia composta da Idzes, Svoboda e Sverko. Candela e Pierini agiranno come esterni mentre Tessmann, Busio e Andersen si preoccuperanno prettamente della zona centrale. In avanti, Pohjanpalo farà coppia con Gytkjaer.

PISA VENEZIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pisa Venezia danno per favorita la squadra di casa a 2.60. Secondo bet365, la X la troviamo a 3.20 mentre il 2 fisso a 2.80.

L’Over 2.5 è offerto a 2.10 contro l’1.70 dell’Under con la medesima soglia. Chiudiamo con il Gol a 1.80 e il No Gol a 1.95.











