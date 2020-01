Video/ Pistoiese Carrarese (1-1): highlights e gol. Pareggio nel derby toscano

Allo Stadio Marcello Melani le formazioni di Pistoiese e Carrarese non si fanno del male nel derby toscano e finiscono con l’annullarsi a vicenda con un pareggio per 1 a 1. Come si vede nel video di Pistoiese Carrarese, nelle fasi iniziali del primo tempo le due compagini si bilanciano perfettamente e bisogna attendere il 16′ perchè Gucci, tra i padroni di casa di mister Pancaro, si affacci in avanti in maniera pericolosa. Gli ospiti non si lasciano intimorire e, fallita un’opportunità con Valente, spezzano l’equilibrio iniziale al 38′ per merito di Infantino, capitalizzando il preciso assist del suo compagno Cardoselli. In avvio di secondo tempo ci pensa quindi Tedeschi a ristabilire definitivamente la parità con lo sfortunato autogol del 47′, realizzato nel tentativo di intercettare un cross di Ferrarini. Gli arancioni sfiorano infine il sorpasso sui giallazzurri al 64′, quando lo spunto interessante di Morachioli è stato bloccato con fermezza da Foresta. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Nicola Donda, proveniente dalla sezione di Gradisca di Isonzo, ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Gucci, Vitiello, Pisseri, Valiani, Capellini e Tempesti da un lato, Cardoselli, Ciancio e Mignanelli dall’altro. Il punto conquistato in questo ventitreesimo turno di campionato permette rispettivamente alla Pistoiese di salire a quota 29 nella classifica del girone A di Serie C mentre la Carrarese si porta a quota 39 punti.

IL TABELLINO

Pistoiese-Carrarese 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 38′ Infantino(C); 47′ AUTO Tedeschi(C).

Assist: 38′ Cardoselli(C); 47′ Ferrarini(P).

PISTOIESE (3-4-2-1) – Pisseri; Dametto, Camilleri, Capellini; Ferrarini, Vitiello, Bordin, Mazzarani; Morachioli, Valiani; Gucci. A disp.: Salvalaggio, Terigi, Carretelli, Falcone, Llamas, Spadoni, Favale, Viti G., Spinozzi, Bortoletti, Tempesti, Cappellini. All.: G. Pancaro.

CARRARESE (4-2-3-1) – Pulidori; Ciancio, Tedeschi, Murolo, Mignanelli; Damiani, Cardoselli; Valente, Foresta, Calderini; Infantino. A disp.: Pinna, Conson, Agyei, Maccarone, Tavano, Pasciuti, Mezzoni, Fortunati, Centonze. All.: S. Bandini.

Arbitro: Nicola Donda (Gradisca di Isonzo).

Ammoniti: 43′ Gucci(P); 43′ Cardoselli(C); 45′ Vitiello(P); 45’+1′ Ciancio(C); 70′ Pisseri(P); 72′ Valiani(P); 80′ Capellini(P); 82′ Mignanelli(C); 87′ Tempesti(P).

