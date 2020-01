Diretta Pistoiese Carrarese/ Streaming video tv: grande derby toscano! (Serie C)

Pistoiese Carrarese, diretta dall’arbitro Nicola Donda, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Melani di Pistoia, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. Scontro interessante tra due squadre che stanno attraversando entrambe una lunga serie senza sconfitte. Dopo 6 pareggi consecutivi in campionato la Pistoiese è tornata alla vittoria vincendo di misura in casa dell’Albinoleffe grazie a una rete decisiva di Camilleri a 3′ dal novantesimo. La Carrarese invece vincendo in rimonta contro il Pontedera nel turno infrasettimanale ha messo in fila la seconda vittoria consecutiva e il sesto risultato utile di fila in campionato, con 4 vittorie e 2 pareggi che hanno portato i marmiferi da soli al quarto posto in classifica a soli 2 punti dalla seconda piazza, mentre la Pistoiese ha agganciato la zona play off a quota 28 con Juventus U23, Como e Arezzo. All’andata vittoria della Carrarese con gol di Tavano e Maccarone, la Pistoiese non ha mai vinto a Carrara nei precedenti di questo derby toscano dal 2002 a oggi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pistoiese Carrarese, ma come sappiamo il campionato di Serie C (e anche la Coppa Italia di categoria) è esclusiva del portale Eleven Sports che ne trasmette tutte le partite: abbonandovi al servizio o acquistando il singolo evento – ad un prezzo fissato all’inizio della stagione – potrete dunque seguire questa sfida in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE CARRARESE

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Pistoiese Carrarese, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Melani di Pistoia per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C? Proviamo a rispondere ipotizzando che la Pistoiese allenata da Giuseppe Pancaro sceglierà il 3-5-1-1 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Salvalaggio; Terigi, Capellini, Dametto, Mazzarani, Ferrarini; Bordin, Bortoletti, Vitiello; Valiani; Gucci. Risponderà la Carrarese guidata in panchina da Silvio Baldini con un 4-2-3-1 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Pulidori; Cianci, Tedeschi, Murolo, Pasciuti; Damiani, Foresta; Valente, Cardoselli, Calderini; Infantino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match Pistoiese Carrarese, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.20 la vittoria in casa, a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.40. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.75.



