Video/ Pistoiese Modena (1-0) gol e highlights: Bocic stende i canarini (Serie C)

VIDEO PISTOIESE MODENA 1-0: PRIMO TEMPO

Finisce con il risultato di 1-0 Pistoiese Modena. Nel match valevole per la 35^ giornata del girone B di Serie C, disputata allo stadio Melani, a conquistare i tre punti è la squadra di casa, la quale ha vinto l’incontro grazie al gol firmato da Bocic nel primo tempo, che possiamo vedere nel video degli highlights di Pistoiese Modena. La capolista Modena cade quindi in casa della Pistoiese. Andiamo a rivivere le fasi salienti della partita.

Il primo tempo si apre con il tentativo del Modena, dopo appena 3 minuti di gioco. Conclusione potente di Armellino, che trova Seculin a sbarrargli la strada, deviandola in corner. Sul seguente calcio d’angolo, colpo di testa di Minesso che non inquadra però la porta. Gara piuttosto vivace che si sblocca al 21′. Mezzoni va via sulla destra e crossa al centro per la deviazione vincente di Bocic, Pistoiese in vantaggio. La reazione del Modena non si fa attendere, ci provano Azzi e Gialli, ma in entrambe le occasioni Seculin risponde presente. Al 38′ la Pistoiese ha l’opportunità di siglare la seconda rete, ma il tiro di Vano termina alto.

VIDEO PISTOIESE MODENA 1-0: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, il Modena continua il forcing nella metà campo della Pistoiese. Al 54′ ci prova Azzi, ma Seculin gli sbarra la strada. Passa un minuto, ed è ancora uno strepitoso Seculin a sbarrare la strada ai canarini, deviando in angolo la conclusione di Magnino. Si fa vedere anche la Pistoiese al 59′, con il tiro di Marcucci che è potente, ma non ben indirizzato, finisce infatti sul fondo.

Il Modena continua a spingere e si riversa tutto in attacco. Assedio totale, ma ancora una volta Seculin, nega la gioia del gol a Oukhadda, Bonfanti e Azzi, risultando insuperabile. Al 73′, la Pistoiese ha la chance per chiuderla, ma il diagonale di Di Massimo, sfiora il palo e termina fuori. All’88’ ultimo tentativo disperato dei canarini. Punizione di Tremolada e colpo di testa di Ogunseye deviato in angolo. Al 96′ contropiede della Pistoiese, ma Silvestri salva sulla linea dopo il tiro di Vano. Termina quindi con la vittoria di misura della Pistoiese per 1-0.

VIDEO PISTOIESE MODENA 1-0: IL TABELLINO

RETE: 22′ Bocic (P).

PISTOIESE (3-4-1-2): Seculin; Moretti, Portanova, Sottini; Mezzoni (76′ Nica), Folprecht (69′ Pertica), Marcucci, Martina; Suciu; Vano, Bocic (69′ Di Massimo). A disp. Pozzi, Crespi, Venturini, Florentine, Castellano, Basani, Pinzauti; D’Antoni, Paolini. All. Alessandrini.

MODENA (4-3-2-1):Gagno; Oukhadda, Silvestri, Piacentini, Azzi; Scarsella (56′ Longo), Gerli (75′ Di Paola), Armellino (30′ Magnino); Mosti (56′ Bonfanti), Tremolada; Minesso (75′ Ogunseye). A disp. Narciso, Ciofani, Renzetti, Duca, Giovannini. All. Tesser.

