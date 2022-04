Diretta/ Pistoiese Modena streaming video tv: ospiti per la B! (Serie C)

DIRETTA PISTOIESE MODENA: EMILIANI A UN PASSO DAL SOGNO!

Pistoiese Modena, in diretta domenica 3 aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Marcello Melani di Pistoia, sarà una sfida valevole per la 35^ giornata di Serie C. Quella che prenderà il via tra pochi istanti è una delle gare attese più attese del turno del girone B: la capolista sarà ospite di una compagine a caccia di punti importanti per la salvezza.

Entriamo nel dettaglio della diretta Pistoiese Modena, partiamo dai toscani. La Pistoiese occupa il diciottesimo posto in classifica con 32 punti, a -6 dalla salvezza diretta: gli arancioni fin qui hanno raccolto 7 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato il ko per 3-1 contro la Virtus Entella. Passiamo adesso al Modena, primo in classifica a +5 dalla Reggiana: i gialloblu sono a quota 81 punti, frutto di 25 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Emiliani reduci da due vittorie di fila, l’ultima ottenuta tra le mura amiche per 3-0 contro l’Ancona-Matelica.

DIRETTA PISTOIESE MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Modena non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE MODENA

Dopo aver presentato la diretta Pistoiese Modena, è il momento di andare a conoscere le probabili formazioni della sfida che prenderà il via tra pochi minuti. Partiamo dai padroni di casa, Marco Alessandrini intenzionato a confermare il 3-5-2 come modulo. Seculin tra i pali, difesa a tre formata da Sottini, Moretti e Portanova. Sulle corsie esterne spazio a Mezzoni e Martina. Trio di centrocampo composto da Folprecht, Marcucci e Suciu. In attacco, Bocic a sostegno di Vano. Passiamo adesso ai canarini, mister Attilio Tesser dà fiducia al 4-3-2-1. In porta Gagno, linea a quattro formata da Oukhadda, Silvestri, Pergreffi e Dentello. Gerli in cabia di regia con Magnino e Armellino mezzali, mentre sulla trequarti spazio a Tremolada e Mosti. In attacco, fiducia a bomber Minesso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo adesso alle quote per le scommesse della diretta Pistoiese Modena. Non ci sono dubbi, i bookmakers vedono favoriti gli ospiti per la vittoria finale. Prendiamo come riferimento l’agenzia Eurobet: la vittoria della Pistoiese è data a 5,60, il pareggio è dato a 3,60, mentre il successo del Modena è dato a 1,60. Una gara tesa per quanto riguarda il numero di gol: l’Under 2,5 è dato a 1,72, mentre l’Over 2,5 è dato a 2,00. Quote leggermente più equilibrate per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,95 e 1,75.











