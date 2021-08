Video polpo gigante afferra sub all’acquario di Genova/ Tentacoli attorno alla gamba…

Un polpo gigante ha afferrato un sub durante un intervento di manutenzione della vasca dell’acquario di Genova, avvolgendo i suoi tentacoli attorno alla gamba destra dell’uomo. Il giovane esemplare (si tratta di un cucciolo) ha cercato di trattenere il suo ospite, con il quale probabilmente voleva semplicemente… giocare. Sì, perché quella che dall’esterno poteva essere interpretata come una scena da film dell’orrore, in realtà era un tentativo di familiarizzazione messo in atto dall’animale, che, in età adulta, può giungere a pesare addirittura 40 chilogrammi e sviluppare la lunghezza dei suoi tentacoli sino a 4 metri e mezzo.

In questo caso, l’esemplare femmina presente nell’acquario ligure è, come detto, ancora molto giovane, ma la sua forza riesce già a mandare in difficoltà un essere umano. Peraltro, non è la prima volta che questo esemplare marino cerca di socializzare con gli addetti alla pulizia della vasca, uscendo puntualmente dalla sua tana quando uno di loro si immerge in acqua, stuzzicandolo con fugaci toccatine con l’utilizzo di un solo tentacolo, per poi avvinghiarsi a un arto con lo scopo di giocare un po’.

POLPO GIGANTE AFFERRA SUB: IL VIDEO DELL’ACCADUTO STA FACENDO IL GIRO DEL WEB. LE CARATTERISTICHE DELL’ANIMALE

Ulteriori spiegazioni sulle caratteristiche del polpo gigante sono reperibili online e sono state riassunte dai colleghi de “Il Secolo XIX”, nota testata genovese, sulle cui colonne si legge che, solitamente, questi animali vivono sui fondali sino a circa 300 metri di profondità e sono predatori notturni, ghiotti di crostacei, molluschi e invertebrati. Si tratta di animali curiosi e intelligenti, con 8 tentacoli e 2mila ventose, che gli consentono di avere uno sviluppato senso del gusto e del tatto.

Ovviamente, come tutti i polpi, anche quello gigante del Pacifico può mimetizzarsi, cambiando colore e e struttura della pelle in caso di pericolo. Ha anche la capacità di nascondersi in anfratti piccolissimi e di assumere posizioni differenti, che gli consentono di risultare invisibile all’occhio umano o dei predatori. La vasca che lo ospita all’acquario di Genova, conclude Il Secolo, riproduce un segmento costiero dell’Oceano Pacifico settentrionale, caratterizzato da acque piuttosto fredde (circa -10° C).

