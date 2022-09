Diretta Pontedera Ancona/ Streaming video tv: voglia di tre punti (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA ANCONA: RISULTATO INCERTO!

Pontedera Ancona, in diretta domenica 11 settembre alle ore 14.30 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del girone B di Serie C. Due squadre alla ricerca di una vittoria, mancata nell’esordio stagionale.

Il Pontedera nella prima giornata di campionato è stato sconfitto per 1-0 dall’Olbia: rete decisiva di Boganini al 90’. L’Ancona, invece, ha ottenuto un 1-1 casalingo contro l’ambizioso Siena: reti di Di Massimo e di Arras. Se il Pontedera ha l’obiettivo di raggiungere la salvezza il prima possibile, i biancorossi vogliono migliorare l’ottimo risultato raggiunto nell’ultimo torneo.

DIRETTA PONTEDERA ANCONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Pontedera Ancona, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Pontedera Ancona esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA ANCONA

E’ giunto il momento di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Pontedera Ancona. Partiamo dalla squadra toscana, schierata con il 3-4-2-1: Siano, Shiba, Espeche, Bonfanti, Perretta, Ladinetti, Catanese, Aurelio, Fantacci, Cioffi, Petrovic. Qualche nodo da sciogliere per la formazione ospite, che si schiererà con il 4-3-3: Perrucchini, Mezzoni, Mondonico, De Santis, Martina, Simonetti, Gatto, Paolucci, Di Massimo, Spagnoli, Lombardi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Si profila una grande battaglia in questa diretta di Pontedera Ancona. Andiamo a conoscere le quote per le scommesse del match,l prendiamo come spunto i dati forniti dagli esperti di Eurobet. Partiamo dal classico 1-X-2: la vittoria del Pontedera è data a 2,30, il pareggio è dato a 3,20, mentre la vittoria dell’Ancona è data a 2,90. Molto equilibrate le quote sul numero dei gol: l’Under 2,5 è dato a 1,80, mentre l’Over 2,5. Infine, le quotazioni di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,70 e 2,02.

