DIRETTA/ Pontedera Entella (risultato finale 0-1) video streaming tv: la decide Zamparo (25 novembre 2023)

DIRETTA PONTEDERA ENTELLA (RISULTATO 0-1): LA DECIDE ZAMPARO

Inizia la ripresa tra Pontedera e Virtus Entella. Ci prova Catanese, ancora bravo De Lucia, ci prova anche Ianesi, ancora bravo il portiere avversario. Padroni di casa che stanno alzando il ritmo a caccia del pari. Padroni di casa che continuano ad attaccare, difende bene la Virtus Entella. Lancio per Benedetti, interviene De Lucia e chiude. Angori in mezzo per Nicastro che di testa sfiora il gol. Altro cross di Angori, allontana la difesa avversaria. Santini si prende il giallo dopo aver allontanato la sfera. Ci prova Benedetti su punizione, palla fuori. Termina il match. (agg. Umberto Tessier)

LA SBLOCCA ZAMPARO!

Inizia il match tra Pontedera e Virtus Entella. Faggioli si prende il giallo dopo l’intervento ai danni di Ignacchiti. Martinelli commette fallo su Faggioli, calcio di rigore a favore della Virtus Entella. Zamparo calcia e spiazza Stancampiano. Mosti calcia da fuori area e non trova la porta. Benedetti la mette in mezzo, tentativo allontanato. Ci prova Catanese, De Lucia si fa trovare pronto e respinge. Termina la prima frazione di gioco, Virtus Entella avanti. (agg. Umberto Tessier)

PONTEDERA ENTELLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Pontedera Entella sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Pontedera Entella sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

SI GIOCA

I testa a testa della diretta Pontedera Entella vedono 13 precedenti dal 1985 ad oggi. Il primo confronto ha visto le due squadre finire senza segnare alcun gol mentre per assistere alla prima vittoria di una delle due squadre bisogna aspettare l’anno successivo, quando l’Entella ebbe la meglio in casa per 2-0. Il successo numero uno del Pontedera contro i liguri è arrivato nel 1986 grazie ad un netto 3-0 alla quarta giornata di campionato. Le due squadre si sono sempre affrontate in Lega Pro/Serie C, ad eccezione della gara valevole per la Coppa Lega Pro del 2013 vinta dall’Entella.

Proprio quest’anno, a pochi giorni dalla sfida di campionato, Potendera Entella si sfideranno sula campo dei liguri per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C. Tornando al campionato, negli ultimi quattro testa a testa troviamo un dato curioso che vede due vittorie per parte, entrambe col medesimo risultato. Infatti l’Entella è stata in grado di vincere 1-0 sia nel 2022 che nel 2023 con le reti di Magrassi e Tenkorang mentre il Potendera ha ottenuto tre punti in tutte e due le volte con il punteggio di 2-1. (aggiornamento di Christian Attanasio)

I LIGURI SI RIPRENDERANNO?

La diretta Pontedera Entella, in programma sabato 25 novembre alle ore 20:45, racconta della 15esima giornata di Serie Girone A. I padroni di casa sono reduci da quattro vittorie nelle ultime quattro partite tra cui una in Coppa Italia Serie C contro il Novara che ha permesso al Pontedera di strappare il pass per gli ottavi, dove affronterà l’Entella. In campionato invece i tre punti sono arrivati contro Lucchese, Juventus U23 e infine Spal rispettivamente per 2-1 in trasferta, 1-0 tra le mura amiche e 1-0 fuori casa.

L’Entella sta invece attraversando un periodo poco felice. Infatti dopo le due vittorie di fila contro Torres e Alessandria per 2-0 e 3-0. utili per rialzare la china dopo il 2-1 subito dal Perugia, la squadra ligure è incappata in una doppia sconfitta consecutiva. Infatti la squadra di Chaivari prima ha ceduto alla Lucchese e successivamente contro il Cesena capolista, nel match valido per il recupero della decima giornata.

PONTEDERA ENTELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Pontedera Entella vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Stancampiano, retroguardia composta da Espeche, Martinelli e Guidi. A centrocampo troviamo sugli esterni Perretta e Benedetti con Ignacchiti, Catanese e Angori in mediana. In attacco Ianesi-Selleri.

I liguri si schiereranno invece col 3-4-1-2. De Lucia tra i pali, difesa con Bonini, Tomaselli e Meazzi. Corbari e Manzi in regia con Disanto e Sadiki larghi. Petermann trequartista che agirà alle spalle del duo offensivo Di Mario-Santini.

PONTEDERA ENTELLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pontedera Entella danno per favorita la squadra di casa a 2.25. Secondo William Hill, il segno X relativo al pareggio è dato a 2.88 mentre il 2 fisso a 3.10.

Riguardo l’Over 2.5 lo troviamo a 2.15 con l’Under a 1.50, gap che troviamo anche tra Gol e No Gol rispettivamente a 1.91 e 1.80.











