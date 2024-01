Video/ Pontedera Perugia (2-3) gol e highlights: Mezzoni grande protagonista (27 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PONTEDERA PERUGIA (2-3): LA PARTITA

Il Perugia vince in casa del Pontedera e si porta al terzo posto in classifica a quota 42 punti. Grande protagonista del match Mezzoni con i padroni di casa che ci hanno creduto fino alla fine. La prima occasione è per Del Pupo che da solo davanti ad Adamonis calcia sul portiere. Ma il match lo sblocca Sylla. ouan si inserisce centralmente, calcia di sinistro e trova la respinta di Ciocci, arriva Sylla che anticipa l’avversario e la sblocca. Il Perugia continua ad attaccare e raddoppia. Lisi la mette in mezzo, arriva di gran carriera Mezzoni che di testa raddoppia.

Ad inizio ripresa la riapre Guidi. Bellissimo tiro a giro che non lascia scampo al portiere avversario. Il Pontedera attacca ed il Perugia la chiude in contropiede. Cancellieri da angolo pesca Mezzoni che trova la doppietta personale. Delpupo ci crede e la riapre sul passaggio di Angori. Nel finale colossale occasione per Selleri che spreca.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PONTEDERA PERUGIA (2-3): IL TABELLINO

Pontedera : 12 Ciocci, 3 Angori, 5 Mastinelli (59′ Calvani), 10 Benedetti (71′ Peli), 11 Ianesi, 16 Ignacchiti (84′ Provenzano), 18 Guifi, 19 Espeche (71′ Selleri), 20 Delpupo, 21 Perretta, 99 Ganz

A disp:1 Lewis , 30 Vovoli, 2 Gagliardi, 4 Calvani, 6 Pretato, 7 Ambrosini, 15 Peli, 23 Cerretti, 26 Selleri, 27 Provenzano, 29 Salvadori

Allenatore: Massimiliano Canzi

Perugia: 12 Adamonsi, 94 Mazzoni, 44 Lewis, 96 Viti (46′ Cancellieri) ; 7 Paz, 24 Torrasi, 4 Iannoni (85′ Souare) , 23 Lisi (57′ Angella); 28 Kouan; 11 Seghetti (85′ Cudrig), 45 Sylla

A disp: 1 Abibi, 3 Cancellieri, 5 Angella, 14 Bezziccheri, 22 Cudrig, 25 Morichelli, 33 Agosti, 73 Plizzi, 86 Giunti, 91 Souare

Allenatore: Alessandro Formisano

Arbitro: Luca Cherchi della sezione di Carbonia

Assistenti: Mario Pinna di Oristano e Emanuele Renzullo di Torre del Greco.

Marcatori:22′ Sylla, 42′, 77′ Mezzoni, 52 Guidi, 85 Delpupo

Ammoniti: 29′ Torrasi, 37′ Viti, 54 ‘ Sylla, 65’ Mezzoni, 93 ‘Cudrig

