DIRETTA/ Pontedera Perugia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 27 gennaio 2024)

DIRETTA PONTEDERA PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Pontedera Perugia presenta due squadre che si ritrovano rispettivamente al sesto e terzo posto in campionato. La formazione di casa al momento ha raccolto 35 punti con 29 gol fatti e 26 subiti. Ben 17 dei 35 punti totali, sono stati raccolti proprio tra le mura amiche. Per un marcatore dei padroni di casa risulta essere diviso tra ben due calciatori: Benedetti e Ianesi, entrambi con quattro reti in campionato. Dall’altra parte il Perugia in trasferta ha raccolto 19 dei 39 punti totalizzati fino a questo momento nel girone B.

La formazione umbra ha raccolto 28 gol in questo campionato mentre ne ha subiti 19. Questi dati statistici indicano il Perugia come la quinta squadra ad aver subito meno reti fino a questo momento. Il miglior marcatore in zona gol è l’attaccante senegalese Sylla, autore di 6 reti, 5 delle quali in maglia Vis Pesaro. L’attaccante è arrivato nel corso dell’ultimo calciomercato ed è riuscito assegnare all’esordio contro la Lucchese. (Marco Genduso)

PONTEDERA PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Pontedera Perugia sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Pontedera Perugia sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

OSPITI IN FORMISSIMA

La diretta Pontedera Perugia, in programma sabato 27 gennaio alle ore 18:30, racconta della 23esima giornata di Serie C Girone B. I padroni di casa sono reduci da un pesante 4-0 col Cesena, capolista del campionato che era riuscita a siglare quattro gol nei primi 37 minuti, interrompendo la striscia di due successi consecutivi contro Sestri Levante per 2-0 e Fermana col punteggio di 4-0. Il Pontendera è attualmente sesto in classifica con 35 punti.

Il Perugia si trova invece terzo con quattro punti in più e sta vivendo un inizio di 2024 semplicemente perfetto, vincendo tre partite su tre: 3-0 inflitto alla Lucchese, 1-0 al Pescara e infine, nel turno recente, 3-1 interno alla Spal. Risultati che hanno sovvertito il trend negativo di fine 2023 quando il Perugia uscì sconfitto contro Cesena e Arezzo.

PONTEDERA PERUGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pontedera Perugia vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1-. In porta Ciocci, difesa a tre on Guidi, Martinelli e Calvani. A centrocampo il duo Ignacchiti e Provenzano mentre Perretta e Ambrosini agiranno larghi. Benedetti e Ianesi supporteranno da trequartisti l’unica punta Fossati.

Risponde il Perugia con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Adamonis, retroguardia composta da Lewis, Dell’Orco e Vulikic. Paz e Cancellieri saranno i due quinti di centrocampo con Bartolomei, Kouan e Torrasi nella zona nevralgica. Tandem offensivo formato da Matos e Sylla.

PONTEDERA PERUGIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pontedera Perugia danno favorita la squadra di casa a 2.37. Secondo bwin, la X del pareggio è data a 3 mentre il 2 fisso a 2.70.

Poco probabile l’Over 2.5 offerto a 2.10 contro l’1.63 dell’Under alla stessa soglia. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a a 1.88 e 1.80.

