Video/ Pontedera Rimini (2-1) gol e highlights: toscani vittoriosi, rosso per Santini

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PONTEDERA RIMINI: LA SPUNTANO I PADRONI DI CASA!

Andiamo a vedee il video gol e highlights di Pontedera Rimini che racconta una partita molto interessante che si sblocca dopo soltanto quattro giri di orologio con la rete del solito Francesco Nicastro. Pontedera in netto dominio della sfida e dopo soltanto sei minuti trova il raddoppio con l’altro attaccante oggi schierato dal tecnico, si tratta del giocatore scuola Antonio Cioffi, bravo a non sbagliare sotto porta siglando il suo gol numero 7 in stagione alla prima da professionista. Pontedera che va più volte vicino al tris ma è il Rimini ad accorciare distanze con i gol numero 16 del solito Claudio Santini, bravissimo a non sbagliare sottoporta continuando il suo ottimo momento in fase realizzativa trovando la rete contro la sua ex formazione.

Nel secondo tempo della sfida non succede molto, tanti cartellini gialli e gioco molto spezzettato punto sempre parlando di cartellini nel finale ingenuità dell’attaccante Claudio Santini che finisce anzitempo la sua stagione, con qualche minuto di anticipo rispetto ai propri compagni, per un cartellino rosso rimediato al minuto 89 di gioco. Per l’attaccante ex Padova stagione da ricordare con 16 gol il campionato e tre in Coppa Italia che siglano, dunque, la migliore stagione da giocatore professionista. Al triplice fischio Pontedera che passa al tabellone successivo, Rimini eliminata al primo turno dei play off.

VIDEO GOL PONTEDERA RIMINI: IL TABELLINO

PONTEDERA: Siano A. (Portiere), Marcandalli A., Espeche M., Martinelli R., Peli L., Ladinetti R., Catanese G., Perretta G., Benedetti G., Cioffi A., Nicastro F.. A disposizione: Bonfanti G., De Ioannon M., Di Bella L., Goncalves T., Guidi M., Ianesi S., Izzillo N., Markosian A., Mutton C., Shiba C., Somma M., Sosa T., Stancampiano G. (Portiere), Tripoli C., Vivoli N. (Portiere)

RIMINI: Zaccagno A. (Portiere), Tofanari N., Panelli T., Gigli N., Tanasa A., Tonelli S., Sandri M., Biondi K., Piscitella G., Gabbianelli G., Santini C.. A disposizione: Accursi D., Allievi N., Delcarro A., Galeotti C. (Portiere), Haveri K., Laverone L., Mencagli F., Pasa S., Pietrangeli N., Regini V., Rossetti M., Rossetti M., Rosso S., Vano M.

Reti: al 4′ pt Nicastro F. (Pontedera) , al 10′ pt Cioffi A. (Pontedera) al 34′ pt Santini C. (Rimini) .

Ammonizioni: al 45′ pt Nicastro F. (Pontedera), al 28′ st Catanese G. (Pontedera), al 34′ st Shiba C. (Pontedera) al 36′ pt Tanasa A. (Rimini), al 4′ st Panelli T. (Rimini), al 35′ st Vano M. (Rimini).

Espulsioni: al 43′ st Santini C. (Rimini).

