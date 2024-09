VIDEO PONTEDERA SESTRI LEVANTE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Ettore Mannucci il Pontedera ha la meglio sul Sestri Levante vincendo in rimonta per 4 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i liguri riescono a spezzare l’equilibrio iniziale subito in avvio al 15′ in maniera fortuita per merito della rete firmata da Conti, su assist di Durmush.

Il direttore di gara Maksym Frasynyak decide quindi di interrompere la partita alla mezz’ora a causa dell’impraticabilità del campo dovuta alla fitta pioggia che si stava abbattendo sullo stadio e le ostilità sono poi riprese dopo un’interruzione di circa trentacinque minuti. I granata trovano quindi il gol del pareggio al 35′ con il già pericoloso Italeng ed è il suo compagno Ianesi a completare la rimonta con il gol del sorpasso realizzato al 39′ insaccando la sfera respinta da Anacoura sulla conclusione di Ragatzu.

Nel secondo tempo i rossoblu rimangono in corsa grazie alle parate del loro estremo difensore Anacoura che ferma anche Ambrosini al 50′. Nel finale i toscani aumentano il distacco con la rete realizzata da Ragatzu con l’aiuto di Ambrosini al 70′. Ci pensa poi Ianesi a chiudere i conti in modo definitivo calando il poker che gli vale la doppietta personale al 77′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Cerretti al 16′, Ambrosini al 52′ ed Italeng al 54′ da un lato, De Felice al 90’+1′ dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa terza giornata di campionato permettono al Pontedera di salire a quota 6 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Sestri Levante non si muove, rimanendo ancorato a 1 punto.

