DIRETTA PONTEDERA SESTRI LEVANTE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Adesso sta per iniziare la diretta Pontedera Sestri Levante, ma abbiamo ancora il tempo necessario per consultare le statistiche relative ai gol fatti e subiti in queste prime due giornate di campionato tra le due formazioni, protagoniste di questa gara.

Il Pontedera ha messo a segno 4 gol subendone altrettanti: questo ha portato a vincere il match in trasferta contro il Legnago Salus e perdere quello tra le mura amiche con la Ternana. Il Sestri Levante invece non ha ancora segnato nemmeno una rete fin qui, ma nonostante ciò è arrivato il punto nell’ultima sfida di campionato contro il Pineto. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Video Sestri Levante Pineto (0-0)/ Gol e highlights: rete annullata a Bruzzaniti! (Serie C 31 agosto 2024)

DIRETTA PONTEDERA SESTRI LEVANTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Sestri Levante viene affidata ai canali della televisione satellitare, che sono quelli per i quali è necessario uno specifico abbonamento: infatti l’appuntamento sarà su Sky Sport 254, mentre per assistere a questa partita di Serie C in diretta streaming video sarà garantita l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi per i clienti del satellite, oppure la piattaforma Now Tv previa ovviamente sottoscrizione di un abbonamento.

DIRETTA/ Sestri Levante Pineto (risultato finale 0-0): Podda non capitalizza! (Serie C 31 agosto 2024)

PONTEDERA SESTRI LEVANTE: OSPITI GIÀ NEI GUAI?

Siamo ad un passo dalla diretta Pontedera Sestri Levante, che prende infatti il via alle ore 18:30 di domenica 8 settembre: allo stadio Ettore Mannucci si gioca per la terza giornata nel girone B di Serie C 2024-2025, in campo due squadre che hanno iniziato la stagione in maniera simile anche se tutto sommato diversa. Il Pontedera ha infatti vinto all’esordio, ma settimana scorsa è caduto in casa contro la Ternana, dunque ora ha un’altra occasione davanti al suo pubblico per fare un passo in avanti ricordando che l’obiettivo dei granata sarà ancora quello di qualificarsi ai playoff.

Diretta/ Pontedera Ternana (risultato finale 1-2): Cianci la chiude! (Serie C, 30 agosto 2024)

Punta invece la salvezza il Sestri Levante, già ottenuta lo scorso anno: i liguri però hanno bisogno di aumentare i giri del motore perché per il momento hanno soltanto un punto in una classifica che si potrebbe sensibilmente complicare in caso di sconfitta. Scopriremo presto allora cosa succederà sul terreno di gioco, aspettando che la diretta Pontedera Sestri Levante prenda il via facciamo anche qualche rapida incursione attraverso le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni al Mannucci.

DIRETTA PONTEDERA SESTRI LEVANTE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta Pontedera Sestri Levante Alessandro Agostini se la gioca con un 3-5-2 nel quale Italeng potrebbe essere titolare in avanti, anche se dovrebbe vincere la concorrenza di Corona e Ragatzu; poi folta linea di centrocampo comandata da Van Ransbeeck con la collaborazione di Ladinetti, l’altra mezzala sarà Ianesi mentre sugli esterni andranno a operare Perretta a destra e Ambrosini a sinistra, infine la difesa che, schierata davanti al portiere Calvani, prevede Gagliardi al posto dello squalificato Espeche e in compagnia di Martinelli e Guidi.

Andrea Scotto affronta la diretta Pontedera Sestri Levante con modulo speculare: Montebugnoli, Pane e Nenci sono i tre difensori che si piazzano a protezione di Anacoura che è tra i pali, Podda e Furno i laterali che anche qui partono dalla linea del centrocampo dando una mano alla regia di Brunet che gioca con Conti e Clemenza, attenzione a quest’ultimo, per completare il settore nevralgico del campo. Davanti invece ecco il tandem offensivo con Durmush e Parravicini; i alternativa De Felice e Pavanello potranno avere spazio.

DIRETTA PONTEDERA SESTRI LEVANTE: PRONOSTICO E QUOTE

Per la diretta Pontedera Sestri Levante possiamo analizzare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, e che ci dicono di come la squadra di casa sia favorita: infatti il segno 1 per la vittoria del Pontedera vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,65 volte quanto avrete messo sul piatto, per contro il segno 2 per il successo del Sestri Levante porta in dote una vincita che ammonta a 4,50 volte la vostra giocata e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker ha un valore corrispondente a 3,75 volte l’importo che avrete scelto di investire.