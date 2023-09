Video/ Pontedera Sestri Levante (risultato finale 2-0): successo convincente dei granata (Serie C)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS PONTEDERA SESTRI LEVANTE

Video, gol e highlights Potendera Sestri Levante, gara valevole per la prima giornata di Serie C Girone B vinta 2-0 dai padroni di casa con una rete per tempo. Nella prima frazione sono bastati 25′ a Delpupo per concludere un’ottima azione di squadra finalizzata proprio dall’ex Cagliari che con il più classico dei tap in ha portato meritatamente in vantaggio la squadra granata, scesa in campo con grande autorità nonostante un Sestri Levante coraggioso.

Diretta/ Pontedera Sestri Levante (risultato finale 2-0): Delpupo-Ianesi decisivi (Serie C, 1 settembre 2023)

Nella ripresa due cambi subito per i liguri che hanno iniziato come nel primo tempo con voglia di mettersi in mostra, ma la rete al 67′ su punizione di Ianesi ha spento le speranze del Sestri Levante che da quel momento ha rischiato più volte di subire la terza rete. Un 3-0 che non è arrivato, ma il Pontedera può ritenersi soddisfatto per una partita giocata molto bene in lungo e in largo. Debutto dunque con i tre punti mentre strada in salita per il Sestri Levante che vorrà rialzare la china subito in casa contro la Lucchese.

Video/ Gubbio Pontedera (1-1) gol e highlights: beffa all'88' per i toscani (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PONTEDERA SESTRI LEVANTE: IL TABELLINO

POTENDERA-SESTRI LEVANTE 2-0

MARCATORI: 25′ Benedetti, 22′ st Ianesi .



PONTEDERA: Lewis, Guidi (35′ st Fossati), Espeche, Calvani (21′ st Martinelli, Perretta, Catanese, Benedetti (41′ st Provenzano), Angori, Delpupo (22′ st Paudice), Ianesi (41′ st Ianesi), Nicastro. A disposizione: Ignacchiti, Marrone, Salvadori, Selleri, Stancampiano, Vivoli.

SESTRI LEVANTE: Anacoura, Podda (1′ st Troiano), Oliana, Regini, Furno, Parlanti, Raggio, Gala (33′ st Gala), Candiano, D’Antoni (33′ st Cericola), Conti (2′ st Busatto). A disposizione: Ghiglione, Grilli, Grosso, Masini, Nenci, Raspa, Sias.

AMMONIZIONI: Martinelli (P), Provenzano (P), Oliana (S), 20′ st Parlanti (S). Lewis, Guidi (35′ st Fossati), Espeche, Calvani (21′ st Martinelli, Perretta, Catanese, Benedetti (41′ st Provenzano), Angori, Delpupo (22′ st Paudice), Ianesi (41′ st Ianesi), Nicastro.Ignacchiti, Marrone, Salvadori, Selleri, Stancampiano, Vivoli.Anacoura, Podda (1′ st Troiano), Oliana, Regini, Furno, Parlanti, Raggio, Gala (33′ st Gala), Candiano, D’Antoni (33′ st Cericola), Conti (2′ st Busatto).Ghiglione, Grilli, Grosso, Masini, Nenci, Raspa, Sias.Martinelli (P), Provenzano (P), Oliana (S), 20′ st Parlanti (S). Diretta/ Gubbio Pontedera (risultato finale 1-1): gol di Semeraro, umbri qualificati!

CLICCA QUI PER IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PONTEDERA SESTRI LEVANTE











© RIPRODUZIONE RISERVATA