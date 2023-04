Video/ Pordenone Albinoleffe (1-0) gol e highlights: decide Pinato (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PORDENONE ALBINOLEFFE (1-0): LA PARTITA

Il Pordenone vince e convince di fronte al proprio pubblico, e conquista 3 punti importanti in questa gara valida per la trentottesima ed ultima giornata di Serie C, Girone A. Allo stadio Omero Tognon di Fontanafredda va in scena una partita controllata dal primo all’ultimo minuto dai neroverdi, con i bergamaschi che non avevano particolari stimoli. Nel primo tempo i Ramarri non riescono a stappare la lattina, ma provano a più riprese a trovare la via del gol: i tiri-cross di Pinato sembrano l’arma più pericolosa, e sono capaci di creare grattacapi importanti alla retroguardia avversaria. Al 37esimo rovesciata stupenda e colpo di testa di Candellone che costringe il portiere al miracolo.

Nel secondo tempo partono fortissimo ancora i friulani, che trovano il gol del vantaggio al 48esimo: cross preciso di Zammarini e taglio perfetto di Pinato, che incorna e gonfia la rete. Era stato l’uomo più pericoloso della prima frazione di gioco, ed è proprio lui a sbloccare la partita con un bel colpo di testa. Nei minuti successivi soltanto un super Pratelli riesce a salvare i suoi dal raddoppio dei padroni di casa, con Candellone che a botta sicura non riesce a segnare. Al 91esimo occasione clamorosa per l’Albinoleffe, con Gusu che lascia partire un destro dal limite dell’area che si spegne sopra la traversa. Il Pordenone è secondo.

VIDEO GOL PORDENONE ALBINOLEFFE (1-0): TABELLINO

PORDENONE: Festa M., Zammarini R., Ajeti Ar., Ingrosso G., Pirrello R., Giorico D., Burrai S., Pinato M. (dal 37′ st Negro S.), Deli F. (dal 14′ st Edera S.), Palombi S. (dal 15′ st Dubickas E.), Candellone L. (dal 21′ st Gucher R.). A disposizione: Gallo E., Martinez M.,, Edera S., Dubickas E., Gucher R., Negro S., Magnaghi S., Maset E., Puzzangara A.

ALBINOLEFFE: Pratelli L., Borghini D., Marchetti S., Milesi L. (dal 37′ st Gelli J.), Brentan M. (dal 37′ st Toma R.), Giorgione C., Genevier G. (dal 36′ st Piccoli M.), Doumbia I., Miculi A. (dal 16′ st Gusu M.), Cocco A. (dal 22′ st Angeloni M.), Manconi J.. A disposizione: Offredi D., Pagno A., Gusu M., Angeloni M., Piccoli M., Gelli J., Toma R., Agostinelli, Barcella K., Muzio C., Saltarelli M.

Reti: al 2′ st Pinato M. (Pordenone) .

Ammonizioni: al 11′ st Burrai S. (Pordenone), al 45′ st Ajeti Ar. (Pordenone) al 36′ pt Giorgione C. (AlbinoLeffe), al 45’+2 pt Milesi L. (AlbinoLeffe).

GUARDA QUI SOTTO VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PORDENONE ALBINOLEFFE (1-0)













