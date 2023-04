DIRETTA/ Pordenone Albinoleffe video streaming tv: lombardi per sfatare il tabù

DIRETTA PORDENONE ALBINOLEFFE: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Pordenone Albinoleffe soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Tra Serie C e Coppa Italia, Ramarri e lombardi si sono affrontati dodici volte nella storia, il bilancio è totalmente a favore dei neroverdi: 7 vittorie per il Pordenone, 5 pareggi. L’Albinoleffe non è mai riuscita ad avere la meglio. Il primo confronto risale al 6 gennaio del 2015, gara vinta dai friulani con un pirotecnico 2-4.

Video/ Vicenza Pordenone (2-1) gol e highlights: successo in rimonta (Serie C)

Nella gara di ritorno, invece, un successo per 1-0 con rete di Maracchi. Nella stagione 2018-2019 doppia vittoria del Pordenone: 1-2 all’andata e 1-0 al ritorno. Infine, la gara d’andata di questo campionato: pareggio per 1-1 con autorete di Milesi e gol allo scadere di Borghini. (Aggiornamento di MB)

PORDENONE ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Albinoleffe non è una di quelle disponibili per questa ultima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma aggiornamenti e gol in diretta saranno comunque visibili su Sky Sport sul canale Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pordenone Albinoleffe sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Video/ Albinoleffe Trento (1-1) gol e highlights: un pareggio inutile (Serie C)

FRIULANI FAVORITI!

Pordenone Albinoleffe, in diretta sabato 22 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Omero Tognon di Fontanafredda, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie C. I Ramarri sono ancora in corsa per un piazzamento nobile nella classifica del girone A, contro il Vicenza hanno però subito la seconda sconfitta consecutiva, restando a -2 dal Lecco secondo, a -1 dalla Pro Sesto terza e con una sola lunghezza di vantaggio sui berici quinti.

L’Albinoleffe dopo l’ultimo pareggio casalingo contro il Trento è ormai proiettato con la mente verso i play off. La retrocessione diretta è quasi impossibile visto che anche i caso di vittoria di Triestina e Piacenza, gli emiliano agganciando i seriani dovrebbero recuperare 8 gol nella differenza reti generale. All’andata pari 1-1 tra le due squadre, Pordenone vincente 1-0 il 19 gennaio 2019 nell’ultimo precedente interno di campionato contro l’Albinoleffe.

Diretta/ Vicenza Pordenone (risultato finale 2-1): succede tutto nel primo tempo

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della diretta Pordenone Albinoleffe, match che andrà in scena all0 stadio Omero Tognon di Fontanafredda. Per il Pordenone, Mirko Stefani schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Festa; Bruscagin, Ajeti, Negro; Zammarini, Torrasi, Burrai, Pinato, Benedetti; Piscopo, Candellone. Risponderà l’Albinoleffe allenat0 da Claudio Foscarini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Pagno; Borghini, Gelli, Saltarelli; Gusu, Doumbia, Genevier, Giorgione, Zoma; Cocco, Manconi.

PORDENONE ALBINOLEFFE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pordenone Albinoleffe, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Pordenone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo dell’Albinoleffe, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA