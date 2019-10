Video/ Pordenone Cittadella (0-0) highlights. Nessun gol e poco spettacolo a Udine

Nessun gol alla Dacia Arena per la nona giornata della Serie B: come si vede nel video di Pordenone Cittadella, il match si chiude con uno 0-0 e ben poche emozioni. Nei 95 minuti di gioco in effetti sono state più le sanzioni della direzione arbitrale che le verte azioni di gol costruite dalle due formazioni. Già nel primo tempo infatti la partita è apparsa davvero molto spenta, ma il signor Illuzzi ha avuto il suo bel daffare, esponendo il cartellino giallo per ben 4 giocatori (i ramarri Zammarini, Mazzocco, Gavazzi e il granata Iori). Non è poi accaduto molto di più nel secondo tempo, anche se va detto che nel finale il cittadella è apparso appena più propositivo: Diaw ha provato un paio di volte a mettere paura alla difesa dei neroverdi ma di fatto è accaduto ben poco di concreto. Ancor meno ha poi fatto il Pordenone di fronte al pubblico di casa, se si esclude il palo di Gavazzi al 55’. Sfida quindi affatto brillante quella di ieri a Udine, ma che ha regalato un punticino a testa nella classifica della Serie B.

IL TABELLINO

PORDENONE – CITTADELLA 0-0

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Barison, Camporese De Agostini; Mazzocco (28′ st Misuraca), Burrai, Gavazzi (18′ st Pasa); Zammarini; Ciurria, Strizzolo (33′ st Candellone). A disp.: Bindi, Ronco, Stefani, Vogliacco, Monachello, Pinto, Zanon. All. Tesser

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghringhelli, Adorni, Camigliano, Benedetti; Vita, Iori (36′ st Pavan), Branca (30′ st D’Urso); Bussaglia; Luppi (20′ st Rosafio), Diaw. A disp.: Maniero, Mora, Proia, Panico, Rizzo, Ventola, Celar. All. Venturato

ARBITRO: Illuzzi di Molfetta. Assistenti Rossi e Zingarelli. Quarto ufficiale Minelli.

NOTE: ammoniti Zammarini, Mazzocco, Gavazzi, Iori, Ghiringhelli, Diaw. Angoli 4-6. Recupero pt 0′,

