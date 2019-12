Video/ Pordenone Crotone (1-0): highlights, decide l’autogol di Mustacchio (Serie B)

Il video con gli highlights e i gol di Pordenone Crotone 1-0 riassume un match che non ha procurato grandi brividi al pubblico del Friuli di Udine, tuttavia la cosa più importante per i ramarri era ritrovare i tre punti dopo il KO di Pisa e gli uomini di Tesser riescono nell’intento con la collaborazione di Mustacchio che a pochi minuti dall’intervallo, nel tentativo di anticipare Chiaretti che stava per ricevere palla da Gavazzi, se la butta dentro da sola beffando il povero Cordaz. In precedenza gli ospiti erano andati a un passo dal vantaggio con Simy e Vido, entrambi stoppati da un fenomenale Di Gregorio che si mette a fare i numeri in mezzo ai pali e con due autentici miracoli salva i suoi quando il risultato era ancora in equilibrio. Nella ripresa tutti si attendono le fiammate della squadra di Stroppa che invece gettano la spugna troppo presto e neanche ci provano a rimontare. La supremazia territoriale del Crotone si rivela sterile e fine a se stessa, il 61% di possesso palla è un dato che serve soltanto ai maniaci delle statistiche e a non chi vuole quagliare – per usare un gergo tecnico. I padroni di casa si difendono senza troppi affanni e coprono tutti gli spazi nella loro metà campo fino al triplice fischio di Camplone che manda tutti sotto la doccia allo scadere del 94′. Il Pordenone aggancia così il Cittadella al secondo posto e continua a sognare, prosegue il periodo no del Crotone che perde sempre più contatto dalle parti alte della classifica.

LE DICHIARAZIONI

Alberto Barison è uno dei capisaldi della difesa del Pordenone, una delle più solide del campionato di Serie B: “Contro una squadra così ben attrezzata come il Crotone dovevamo curare nei minimi dettagli la fase difensiva, siamo orgogliosi della prestazione offerta in questi novanta minuti, il mister sicuramente sarà fiero di noi e devo solo fare i complimenti ai miei compagni che non hanno sbagliato nulla e sono rimasti sempre sul pezzo. La nostra retroguardia funziona alla perfezione ma il merito dei tre punti vanno ai nostri attaccanti che hanno indotto Mustacchio all’autogol, Pogeba è devastante quando trova spazi e gli strappi di Ciurria hanno fatto sudare freddo gli avversari. Ribadisco, grande prova da parte nostra e tre punti meritatissimi. Noi pensiamo a dare il massimo ogni volta che scendiamo in campo, manteniamo i piedi per terra, il nostro obiettivo principale è la permanenza in Serie B, quello che verrà è tutto in più. 20 punti in casa e 5 punti in trasferta? Sì, dobbiamo migliorare lontano dal Friuli, la classifica è molto corta e basta pochissimo per ritrovarsi in cima oppure a picco”.

