Video/ Pordenone Lecco (1-3) gol e highlights: decisiva l’espulsione di Bruscagin (31 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PORDENONE LECCO: LA SINTESI

Allo Stadio Omero Tognon di Fontanafredda il Lecco supera in trasferta il Pordenone per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono gli ospiti allenati da mister Foschi a partire fortissimo riuscendo appunto a passare in vantaggio subito al 2′ grazie all’autorete messa a segno da Dubickas, autore di uno sfortunato colpo di tacco ad intercettare lo spunto di Mangni sulla punizione battuta da Lepore. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Di Carlo reagiscono trovando il gol del pareggio per merito di Pinato, su assist di Candellone ed agevolato dalla deviazione di Celjak, al 18′. I lombardi perdono poi prematuramente per infortunio Battistini, rimpiazzato da Ardizzone già al 30′, ed i friulani mancano una buona occasione con Giorico di testa al 45’+4′.

Nel secondo tempo i blucelesti vanno alla conclusione con Girelli al 48′ senza mettere in difficoltà l’estremo difensore Festa ed i neroverdi si fanno sentire con un colpo di testa di Candellone deviato in corner al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro i ramarri rimangono in inferiorità numerica dal 76′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Bruscagin e le Aquile ne approfittano per allungare con Bunino all’84’ su suggerimento di Ardizzone che cala poi il tris definitivo di testa, su angolo di Giudici, all’88’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Claudio Panettella, proveniente dalla sezione di Bari, oltre ad aver espulso Bruscagin con un rosso diretto tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Torrasi e Burrai da un lato, Ardizzone dall’altro. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche, anche in virtù dello 0 a 1 dell’andata, permette al Lecco di qualificarsi alla semifinale dei playoff di Serie C mentre il Pordenone viene eliminato e termina la sua corsa alla promozione.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PORDENONE LECCO: IL TABELLINO

Pordenone-Lecco 1 a 3 (p.t. 1-1) AND.: 1-0

Reti: 2′ AUTO Dubickas(L); 18′ Pinato(P); 84′ Bunino(L); 88′ Ardizzone(L).

Assist: 2′ Mangni(L); 18′ Candellone(P); 84′ Ardizzone(L); 88′ Giudici(L).

PORDENONE (4-3-1-2) – Festa; Bruscagin, Pirrello, Ajeti, Benedetti; Giorico, Burrai, Pinato; Zammarini; Candellone, Dubickas. A disposizione: Martinez, Gallo, Torrasi, Magnaghi, Deli, Piscopo, Palombi, La Rosa, Biancon, Gucher, Edera, Ingrosso, Andreoni. Allenatore: Domenico Di Carlo.

LECCO (3-4-3) – Melgrati; Celjak, Battistini, Bianconi; Giudici, Zuccon, Girelli, Lepore; Buso, Mangni, Pinzauti. A disposizione: Stucchi, Maffi, Maldini, Enrici, Lakti, Scapuzzi, Tordini, Stanga, Martorelli, Zambataro, Cusumano, Bunino, Ilari, Ardizzone, Galli. Allenatore: Luciano Foschi.

Arbitro: Claudio Panettella (sezione di Bari).

Ammoniti: 44′ Ardizzone(L); 70′ Torrasi(P); 90’+2′ Burrai(P).

Espulsi: 76′ Bruscagin(P).

