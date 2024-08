DIRETTA LECCO UNION CLODIENSE, PRIMO TURNO

Ci siamo, il campionato sta finalmente per cominciare. La diretta Lecco Union Coldiense è una delle più interessanti gare del primo turno di Serie C Girone A. Si giocherà al Rigamonti questa domenica 25 agosto alle ore 18:00,

I padroni di casa hanno iniziato la stagione col piede sbagliato. A parte il 4-1 subito dalla Juventus Next Gen il 16 agosto, che comunque si trattava di un’amichevole, è arrivato anche il 3-0 del Milan Futuro in Coppa Italia Serie C.

L’Union Clodinense ha avuto un difficile primo turno contro il Lumezzane, ma ha tutt’altro che sfigurato nonostante alla fine sia arrivata la sconfitta: 1-0 firmato da Malotti al 41esimo. Insomma, un inizio promettente a parte l’esito..

DOVE VEDERE LA DIRETTA LECCO UNION CLODIENSE, IN TV E STREAMING

Se volete vedere la diretta Lecco Union Clodiense dovrete sottoscrivere un abbonamento con Sky o NOW, in base alla vostra preferenza. In ogni caso, vedrete tutte le gare di Serie C.

Anche per quanto concerne la diretta streaming, sia Sky che NOW hanno le rispettive app scaricabili smartphone, tablet e computer per assistere agli eventi.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCO UNION CLODIENSE

È arrivato il momento delle probabili formazioni della diretta Lecco Union Clodiense. I padroni di casa giocheranno col 4-3-1-2. Tra i pali Furlan, protetto da Celjak, Battistini, Marrone e Beghetto. A centrocampo spazio a Di Gesù, Galli e Ilari con Gündüz dietro a Tordini e Buso.

L’Union Clodiense invece si schiererà col 4-3-3. In porta ci sarà Brzan, Lattanzio terzino destro, Pozzi a sinistra e coppia centrale Munaretto-Salvi. Le due mezzali Manfredonia e Serena agiranno ai lati di Nelli. In avanti Orfei, Sinani e Morello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LECCO UNION CLODIENSE

Andiamo adesso a vedere le quote per le scommesse della diretta Lecco Union Clodiense. I padroni di casa da vincenti sono dati a 1.84 mentre il 2 fisso si può trovare a 4.15. Per quanto riguarda gli esiti, la X del pareggio è offerto a 3.30.

Ora diamo un’occhiata all’Over 2.5, almeno tre gol in tutta la partita, quotato a 2.20 con l’Under a 1.55. Concludiamo con Gol e No Gol a 2 e 1.65.