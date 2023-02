Video/ Pordenone Mantova (2-2) highlights: pareggio d’orgoglio (Serie C)

VIDEO PORDENONE MANTOVA (2-2): LA PARTITA

Un punto che vale quanto una vittoria quello conquistato oggi pomeriggio dal Pordenone di fronte al proprio pubblico, allo stadio Bruno Teghil di Lignano Sabbiadoro. Questo match, valido per la ventisettesima giornata di Serie C, Girone A, ha regalato diverse emozioni, specialmente nei secondi 45 minuti. Nel primo tempo dominio dei neroverdi, che spingono con due legni colpiti da Ajeti e Burrai sugli sviluppi di due calci da fermo, ma all’intervallo ci va il Mantova in vantaggio: al 32esimo punizione insidiosa calciata da Guccione, che ha provocato la deviazione sfortunata di Giorico. Festa beffato e palla in rete. A sorpresa è 1-0.

Nel secondo tempo succede di tutto, ed al 51esimo, con i Ramarri proiettati in avanti, arriva il 2-0: Yeboah guida il contropiede degli ospiti, semina il panico e serve al centro un Bocalon tutto solo, che davanti al portiere avversario non sbaglia e sigla il più classico dei gol dell’ex. Neanche due minuti dopo, però, i neroverdi si conquistano un rigore, ed il leader tecnico, Burrai, dagli undici metri si dimostra un uomo di ghiaccio. Gol importantissimo, che riconsegna speranze ai suoi. Al 62esimo, inaspettatamente, arriva un’altra mazzata per i padroni di casa, con Benedetti che ingenuamente rimedia un secondo giallo, che complica la rincorsa dei friulani. L’orgoglio del Pordenone è più forte della superiorità numerica avversaria, ed al 91esimo Negro sfrutta un meraviglioso calcio di punizione calciato da Burrai, incornando il 2-2 nel sacco.

VIDEO PORDENONE MANTOVA (2-2): IL TABELLINO

PORDENONE: Ajeti Ar., Benedetti A., Bruscagin M., Burrai S., Candellone L., Deli F. (dal 14′ st Piscopo K.), Festa M. (Portiere), Giorico D. (dal 38′ st Torrasi E.), Gucher R. (dal 14′ st Edera S.), Negro S., Palombi S. (dal 15′ st Dubickas E.). A disposizione: Destito M., Dubickas E., Edera S., Giust N. (Portiere), Ingrosso G., La Rosa A., Martinez M. (Portiere), Maset E., Pirrello R., Piscopo K., Torrasi E.

MANTOVA: Bocalon R., Ceresoli A., Chiesa M. (Portiere), Fazzi N., Gerbaudo M., Guccione F. (dal 35′ st Panizzi E.), Matteucci E., Padella E., Pedone A. (dal 26′ st Messori P.), Pierobon C., Yeboah Ankrah P. (dal 19′ st Mensah D.). A disposizione: Agbugui D. E., D’Orazio L., Fontana M., Ghilardi D., Malaguti M. (Portiere), Mensah D., Messori P., Panizzi E., Procaccio A., Rodriguez A., Silvestro V., Tosi R. (Portiere)

Reti: al 9′ st Burrai S. (Pordenone) , al 45’+1 st Negro S. (Pordenone), al 32′ pt Giorico D. (Mantova) autogol, al 6′ st Bocalon R. (Mantova) .

Ammonizioni: al 14′ pt Burrai S. (Pordenone), al 33′ st Giorico D. (Pordenone) al 43′ pt Matteucci E. (Mantova), al 16′ st Guccione F. (Mantova), al 45’+6 st Bocalon R. (Mantova).

Espulsioni: al 17′ st Benedetti A. (Pordenone).

