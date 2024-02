Video/ Porto Arsenal (1-0) gol e highlights: decide Galeno nel recupero! (Champions League, 21 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PORTO ARSENAL: LA SINTESI

All’Estádio do Dragão il Porto supera in extremis l’Arsenal per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la partita tarda a decollare e nessuna delle due compagini sembra in grado di prendere in mano il controllo delle operazioni, dimostrandosi così incapaci di creare pericoli realmente degni di nota. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Sergio Conceiçao crescono affacciandosi in zona offensiva intorno al 21′ quando Galeno centra un palo e calcia poi a lato sulla ribattuta.

Nel secondo tempo il copione si ripete rispetto a quanto accaduto nel corso della frazione di gioco precedente e gli ospiti allenati da mister Arteta suonano la carica al 56′ con Trossard salvo vedersi vanificare ogni sforzo a causa di un fallo in attacco ravvisato nei confronti di Pepe. Nell’ultima parte dell’incontro i biancoblu riescono a passare in vantaggio quasi allo scadere grazie alla rete messa a segno da Galeno al 90’+4′ approfittando dell’assist offertogli dal suo compagno Otavio.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro olandese Serdar Gozubuyuk ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente F. Conceiçao e Nico da un lato, Rice, Kiwior ed Havertz dall’altro. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche permette al Porto di partire da una posizione più che favorevole in vista della gara di ritorno in programma a marzo in casa dell’Arsenal, chiamato alla rimonta obbligata all’Emirates Stadium di Londra.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PORTO ARSENAL: IL TABELLINO

Porto-Arsenal 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 90’+4′ Galeno(P).

Assist: 90’+4′ Otavio(P).

PORTO (4-2-3-1) – Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Otavio, Wendell; Varela, Nico Gonzalez; Conceiçao, Pepe, Galeno; Evanilson. A disp.: Claudio Ramos, Fabio Cardoso, Eustaquio, Grujic, Sanchez, Jaime, Namaso, André Franco, Romario Baro, Toni Martinez, Gonçalo Borges, Zé Pedro. All.: Sergio Conceiçao.

ARSENAL (4-3-3) – Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Trossard, Martinelli. A disp.: Ramsdale, Hein, Smith Rowe, Nketiah, Cedric, Jorginho, Fabio Vieira, Nelson, Elneny, Nwaneri, Sweet, Heaven. All.: Arteta.

Arbitro: Serdar Gozubuyuk (Paesi Bassi).

Ammoniti: 2′ Rice(A); 52′ F. Conceiçao(P); 57′ Kiwior(A); 61′ Havertz(A); 62′ Nico(P).

