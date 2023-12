Video/ Porto Shakhtar Donetsk (5-3) gol e highlights: doppietta di Galeno! (Champions 13 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PORTO SHAKHTAR DONETSK: LA SINTESI

Allo Stadio do Dragao il Porto supera lo Shakhtar Donetsk per 5 a 3 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Conceiçao partono alla grande riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 9′ grazie alla rete messa a segno da Galeno, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Evanilson. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati dal tecnico Pusic trovano il gol del pari momentaneo al 29′ per merito di Sikan, su suggerimento di Zubkov ma approfittando di un’incertezza della retroguardia avversaria sull’errata segnalazione di fuorigioco dell’assistente di linea.

I portoghesi tornano avanti al 44′ con il gol siglato da Galeno, liberato da Pepê. Nel secondo tempo i biancoblu ricominciano senza strafare ma allungano comunque firmando il gol del tris al 62′ con Taremi, aiutato dal solito Galeno. Nell’ultima parte dell’incontro gli arancioneri accorciano di nuovo con l’autorete di Eustaquio al 73′ ma Pepe ripristina il distacco segnando al 76′, su passaggio di Galeno. Il neo entrato F. Conceiçao completa la cinquina all’82’ rendendo inutile il successivo gol di Eguinaldo, liberato da Stepanenko, sul fronte opposto all’88’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro rumeno I. Kovacs ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Zaidu e Sergio Conceiçao da un lato, Sudakov, Nazaryna e Bondar dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo sesto turno della fase a gironi permettono al Porto di salire a quota 12 nella classifica del gruppo H della Champions League staccando in questo modo i diretti rivali di giornata dello Shakhtar Donetsk, rimasti appunto fermi a 9 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PORTO SHAKHTAR DONETSK: IL TABELLINO

Porto-Shakhtar Donetsk 5 a 3 (p.t. 2-1)

Reti: 9′, 44′ Galeno(P); 32′ Sikan(S); 62′ Taremi(P); 73′ AUTO Eustaquio(S); 76′ Pepe(P); 82′ F. Conceiçao(P); 88′ Eguinaldo(S).

Assist: 9′ Evanilson(P); 32′ Zubkov(S); 44′ Pepê(P); 62′, 76′ Galeno(P); 88′ Stepanenko(S).

PORTO (4-4-2) – Diogo Costa; Sanchez, Pepe, Fabio Cardoso, Zaidu; Pepe, Varela, Eustaquio, Galeno; Taremi, Evanilson. All.: Conceiçao.

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3) – Riznyk; Gocholeishvili, Bondar, Rakitskyy, Matviyenko; Bondarenko, Stepanenko, Sudakov; Zubklov, Sikan, Kryskiv. All.: Pusic.

Arbitro: I. Kovacs (Romania).

Ammoniti: 33′ Zaidu(P); 33′ Conceiçao(P); 54′ Sudakov(S); 90’+2′ Nazaryna(S); 90’+1′ Bondar(S).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PORTO SHAKHTAR DONETSK













